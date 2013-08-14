中国保险公司新经营评价指标体系拟将出台--报载

路透北京8月14日 - 上海证券报周三援引权威渠道报道，中国保监会拟构建一套全新的保险公司经营评价指标体系，目前正在征求意见，预计不久后将出台。

新体系旨在引导保险公司提高经营管理水平、转变发展方式。经营评价指标体系和服务评价指标体系、分类监管体系相互独立，分别从经营、服务和风险角度对保险公司进行评价，共同组成完整的保险监管评价体系。

报道援引知情人士称，早在年初，保监会就经营评价指标体系的定位进行了研究，5月下旬，初稿征求了保监会内部相关部门的意见，并于近期向相关保险公司征求了意见。

“经营评价指标体系主要由定量指标构成，将从发展规模和速度、发展方式、经济效益、社会贡献四个方面对保险公司进行评价。”该知情人士表示。

监管部门旨在通过建立这套经营评价指标体系，来反映保险公司当下的经营状况，引导保险公司转变发展方式，摒弃粗放式增长，走内涵式发展道路。

指标体系细化至：车险收入占比、未决赔款准备金提取偏差率、基础设施投资、投资性业务占比及退保率、新业务价值增长率、佣金及手续费率等。

此外，在经营评价指标体系中，保监会只计算评价指标的指标值，不设定评价标准和评分规则。这主要因为，保险公司发展阶段不同，产品结构不同，经营评价标准也不同，难以找到统一、客观的评价标准和评分规则。

受行业周期和外部经济周围叠加的影响，近年来中国保险发展的动力不足，已连续两年保费增长在10%左右，保监会主席项俊波稍早表示，要推动保险行业市场化改革，下一步将重点研究推进寿险费率政策的改革问题，主要是放开定价利率，管住准备金的评估率。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。