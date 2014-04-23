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中国财经 | 2014年 4月 23日 星期三 09:53 BJT

一季度保险业保费收入同比增长近四成--保监会

路透北京4月23日 -中国保险监督管理委员会公布，今年一季度，保险业实现原保险保费收入6,999.78亿元人民币，同比增长35.9%。

保监会网站发布的最新报告显示，一季度产险公司原保险保费收入为1,855.45亿元，同比增长17.19%；寿险公司原保险保费收入为5,144.29亿元，同比增长44.21%。

报告称，一季度保险业总资产为89,458.74亿元，较年初增长7.93%；行业净资产为9,098.76亿元，较年初增长7.36%。

报告并显示，养老保险公司企业年金受托管理资产2,648.21亿元，投资管理资产2,313.73亿元。

在资金运用方面，保险行业一季度资金运用余额82,228.33亿元，较年初增长6.97%。其中，银行存款占比30.44%，债券占比41.86%。

为防范保险资金运用风险，中国保监会拟规范投资信托产品行为，提出所投资的集合资金信托计划，基础资产限于融资类资产和风险可控的非上市权益类资产。（完）

参看更多详情，请点选中国保监会网站(here)

(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)

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