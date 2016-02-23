富德保险董事长张峻正配合调查 公司经营未受影响--报载

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月23日 - 上海证券报周二报道，近两年来在资本市场高调举牌多家上市公司的富德生命人寿，再度处于舆论的风口浪尖。来自其母公司富德保险控股的最新声明显示，张峻个人确实正在配合调查，但公司经营未受影响。
报道称，富德保险控股证实，经向董事长张峻家属了解，其个人目前正在配合有关部门对一些事实进行查证，但公司经营不会受到影响。富德保险控股表示，目前除张峻本人外，该公司及旗下企业包括关联公司，均没有被调查或被要求协助调查。
富德保险控股强调，公司法人治理结构完善，高管团队分工明确，发展稳健、运营稳定。目前，公司及旗下企业和关联公司运转正常，财务稳健。 富德保险控股股东包括富德控股（集团）有限公司、深圳市华信投资控股有限公司等，注册资本117.52亿元人民币，总资产4,000亿元。富德保险旗下的富德生命人寿2015年保费冲破1,600亿元，增长133.7%。
截至目前，富德生命人寿持股比例达5%以上的上市公司包括农产品(000061.SZ)、金地集团(600383.SS)、浦发银行(600000.SS)等。
报道称，张峻祖籍广东普宁，人称“普宁首富”，2001年起先后推出新亚洲花园、新亚洲广场等楼盘，在深圳有“隐形富豪”之称。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)