富德保险董事长张峻正配合调查 公司经营未受影响--报载

路透上海2月23日 - 上海证券报周二报道，近两年来在资本市场高调举牌多家上市公司的富德生命人寿，再度处于舆论的风口浪尖。来自其母公司富德保险控股的最新声明显示，张峻个人确实正在配合调查，但公司经营未受影响。

报道称，富德保险控股证实，经向董事长张峻家属了解，其个人目前正在配合有关部门对一些事实进行查证，但公司经营不会受到影响。富德保险控股表示，目前除张峻本人外，该公司及旗下企业包括关联公司，均没有被调查或被要求协助调查。

富德保险控股强调，公司法人治理结构完善，高管团队分工明确，发展稳健、运营稳定。目前，公司及旗下企业和关联公司运转正常，财务稳健。 富德保险控股股东包括富德控股（集团）有限公司、深圳市华信投资控股有限公司等，注册资本117.52亿元人民币，总资产4,000亿元。富德保险旗下的富德生命人寿2015年保费冲破1,600亿元，增长133.7%。

截至目前，富德生命人寿持股比例达5%以上的上市公司包括农产品(000061.SZ)、金地集团(600383.SS)、浦发银行(600000.SS)等。

报道称，张峻祖籍广东普宁，人称“普宁首富”，2001年起先后推出新亚洲花园、新亚洲广场等楼盘，在深圳有“隐形富豪”之称。（完）