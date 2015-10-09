中国保监会鼓励保险业支持国家重大工程建设 加大长期资金支持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月9日 - 中国保监会周四晚间与国家发展改革委联合下发指导意见表示，从加大长期资金支持等方面，推动保险业支持国家重大工程建设。
保监会网站新闻稿称，充分发挥保险资金长期投资优势，支持保险机构通过债券、投资基金、基础设施投资计划、资产支持计划等方式参与重大工程投资，满足重大工程建设融资需求。
保监会表示，在支持重大工程建设上，发挥风险保障功能，完善保险经济补偿机制，提高灾害救助参与度，大力支持保险机构通过工程保险、巨灾保险和再保险等方式，加强对重大工程建设的保障力度。
“指导意见的发布有利于推动保险机构拓宽服务领域，也有利于进一步发挥保险长期投资和风险保障功能，强化保险业对经济增长和结构调整的支撑作用。”保监会指出。
此前，中国保监会在支持经济稳增长上表示，鼓励保险资金设立保险私募基金，重点投向国家支持的战略性新兴产业、养老、健康医疗服务，互联网金融等产业。
此外，指导意见表示，保险业还要完善支持重大工程建设配套政策，解决在重大工程投资中长期困扰保险机构的沟通协调、信息共享、税收政策落实、用地保障、不动产抵押等障碍。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。