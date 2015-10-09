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中国财经 | 2015年 10月 9日 星期五 10:21 BJT

中国保监会鼓励保险业支持国家重大工程建设 加大长期资金支持

路透北京10月9日 - 中国保监会周四晚间与国家发展改革委联合下发指导意见表示，从加大长期资金支持等方面，推动保险业支持国家重大工程建设。

保监会网站新闻稿称，充分发挥保险资金长期投资优势，支持保险机构通过债券、投资基金、基础设施投资计划、资产支持计划等方式参与重大工程投资，满足重大工程建设融资需求。

保监会表示，在支持重大工程建设上，发挥风险保障功能，完善保险经济补偿机制，提高灾害救助参与度，大力支持保险机构通过工程保险、巨灾保险和再保险等方式，加强对重大工程建设的保障力度。

“指导意见的发布有利于推动保险机构拓宽服务领域，也有利于进一步发挥保险长期投资和风险保障功能，强化保险业对经济增长和结构调整的支撑作用。”保监会指出。

此前，中国保监会在支持经济稳增长上表示，鼓励保险资金设立保险私募基金，重点投向国家支持的战略性新兴产业、养老、健康医疗服务，互联网金融等产业。

此外，指导意见表示，保险业还要完善支持重大工程建设配套政策，解决在重大工程投资中长期困扰保险机构的沟通协调、信息共享、税收政策落实、用地保障、不动产抵押等障碍。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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