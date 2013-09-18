马凯：采取更有力措施促保险业转型

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京9月18日 - 中国国务院副总理马凯表示，中国在未来一段时期将采取更有力措施推动保险业转型升级，拓宽保险资金运用渠道。加快保险业创新发展，积极发展养老保险等社会亟需的险种。
中国证券报周三引述他在第23届亚非保险再保险联合会大会开幕式上的致辞称，未来中国还要积极发展农业保险、责任保险等，研究发展巨灾保险；深化保险业体制改革，建立有管理的费率市场化模式。
“扩大保险业对外开放，鼓励外资保险公司到中西部地区和农村拓展业务，支持有条件的保险公司开拓国际市场；提高保险业风险防范能力，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。”马凯说。
另据新华社报导，中国保监会主席项俊波在同一场合表示，截至今年8月底，中国保险公司总资产已超过7.9万亿元人民币，净资产8,441亿元，中国已经成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行行长赵欢周三称，农行今年计划处理1,200亿元不良贷款，目前农行已与八个企业签订债转股协议，另有20多个项目在洽谈中。农行将利用理财业务平台筹集社会资本，给企业进行直接的股权融资。