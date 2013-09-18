马凯：采取更有力措施促保险业转型

路透北京9月18日 - 中国国务院副总理马凯表示，中国在未来一段时期将采取更有力措施推动保险业转型升级，拓宽保险资金运用渠道。加快保险业创新发展，积极发展养老保险等社会亟需的险种。

中国证券报周三引述他在第23届亚非保险再保险联合会大会开幕式上的致辞称，未来中国还要积极发展农业保险、责任保险等，研究发展巨灾保险；深化保险业体制改革，建立有管理的费率市场化模式。

“扩大保险业对外开放，鼓励外资保险公司到中西部地区和农村拓展业务，支持有条件的保险公司开拓国际市场；提高保险业风险防范能力，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。”马凯说。

另据新华社报导，中国保监会主席项俊波在同一场合表示，截至今年8月底，中国保险公司总资产已超过7.9万亿元人民币，净资产8,441亿元，中国已经成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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