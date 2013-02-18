保监会明确保险资管业务试点要求

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海2月18日 - 中国保险监督管理委员会周日发布通知,明确国内保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点的相关要求,例如资质条件、投资人范围、审核程序等.人保资产、泰康资产、太平资产三家公司申请发行的五只股票、债券、基金型产品,已按通知要求获得保监会备案.
保监会网站发布的通知要求,保险资产管理公司作为管理人发行的资管产品,仅限于向境内保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等具有风险识别和承受能力的合格投资人发行.若向单一投资人发行的定向产品,投资人初始认购资金不得低于3,000万元人民币;向多个投资人发行的集合产品,投资人总数不得超过200人,单一投资人初始认购资金不得低于100万.
保险资管产品投资范围限于银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、信贷资产支持证券、基础设施投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划及中国保监会认可的其他资产.
该通知称,保险资产管理公司发行产品,实行初次申报核准,后续产品事后报告.
保监会指出,该通知的发布有利于资产公司完善业务链条,优化投资管理体系,提高市场竞争力;有利于提高产品发行效率,满足市场有效需求;有利于丰富保险资金投资工具,推动保险市场与资本市场的对接和良性互动;有利于维护保险机构合法权益,促进保险业稳步健康发展.(完)
参看细节,请点选中国保监会网站(here)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。