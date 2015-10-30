中国保监会：前三季原保费收入同比增19% 资金运用平均收益率升至5.92%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月30日 - 中国保监会周五表示，今年前三季度，保险业现金流充裕，实现原保费收入19,040.52亿元人民币，同比增长19.49%。同时业务结构持续优化，创新渠道业务快速增长，寿险新单业务持续高增长势头。
保监会新闻稿称，前三季度保险公司资金收益率水平保持了较高水平，截至三季度末，资金运用收益共计5,968.50亿元,资金运用平均收益率5.92%，同比上升1.95个百分点。
保监会数据显示，保险资金投资于股票和证券投资基金的比例为13.22%，较年初上升2.16个百分点。而银行存款和债券余额占比59.29%，较年初下降5.98个百分点。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。