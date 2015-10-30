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中国财经 | 2015年 10月 30日 星期五 11:15 BJT

中国保监会：前三季原保费收入同比增19% 资金运用平均收益率升至5.92%

路透北京10月30日 - 中国保监会周五表示，今年前三季度，保险业现金流充裕，实现原保费收入19,040.52亿元人民币，同比增长19.49%。同时业务结构持续优化，创新渠道业务快速增长，寿险新单业务持续高增长势头。

保监会新闻稿称，前三季度保险公司资金收益率水平保持了较高水平，截至三季度末，资金运用收益共计5,968.50亿元,资金运用平均收益率5.92%，同比上升1.95个百分点。

保监会数据显示，保险资金投资于股票和证券投资基金的比例为13.22%，较年初上升2.16个百分点。而银行存款和债券余额占比59.29%，较年初下降5.98个百分点。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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