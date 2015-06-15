中国太保称子公司将出资320亿元认购铁路发展基金优先股

路透上海6月15日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周一公告称，旗下太保人寿和太保财险拟认购中国铁路发展基金股份有限公司计划增发的优先股，总认购金额达320亿元人民币。

公告指出，为进一步拓宽公司的保险资金投资渠道，优化资产配置状况，提高长期投资收益水平，控股子公司太保人寿和太保财险拟分别出资300亿元和20亿元，认购铁路发展基金股份有限公司计划增发的优先股股份300亿股、20亿股，并于6月13日与中国铁路总公司及其他投资人共同签署了《出资人协议》。

2015年，铁路发展基金计划以增资扩股方式发行股份总规模为1,250亿股（每股面值1元），其中向中国铁路总公司定向发行普通股550亿股，以非公开方式向社会投资人发行优先股700亿股。

此次增发后，太保人寿和太保财险在铁路发展基金股份有限公司中的优先股持股占比分别为38.36%、2.56%。

而根据上述政策文件及出资人协议，铁路发展基金本次发行优先股股份，期限为15年，在该期限内中国铁路总公司保证优先股股东每年按照协议约定获得固定回报，期限届满时，中国铁路总公司按照原始投资额（票面金额）以现金方式回购本次发行的优先股股份，同时及时、足额支付应付优先股回报。

铁路发展基金2014年9月正式成立，本次增资完成后，注册资本将达到1,882亿元，公司经营期限为20年。主要涉及的业务范围包括：铁路建设项目和铁路土地综合开发经营性项目投资及管理，投资咨询及相关服务。(完)

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(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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