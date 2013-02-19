中国降低券商险资私募开展公募基金业务门槛

路透上海2月19日 - 中国证监会周一稍晚公布《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》.与征求意见稿相比,暂行规定适当降低了证券公司、保险资产管理公司、私募证券基金管理机构三类机构直接开展公募基金管理业务的门槛,同时增加了符合条件的股权投资管理机构、创业投资管理机构等其他机构也可以申请开展基金管理业务的规定。

该暂行规定将自6月1日起实施.根据暂行规定,申请开展基金管理业务的资产管理机构,均应符合具有三年以上证券资产管理经验、最近三年经营状况良好、最近三年在监管部门无重大违法违规记录等条件.

在证券公司申请开展基金管理业务的条件要求方面,与征求意见稿相比,暂行规定删除了"最近一个季度末净资本不低于10亿元人民币"及"最近一年中国证监会分类评价级别在B类以上"等两项条件.而对保险资产管理公司申请开展基金管理业务的条件要求,暂行规定将征求意见稿中的"最近12个月偿付能力指标持续符合监管要求",改为"最近一个季度末净资产不低于5亿元".

同时,私募证券基金管理机构申请开展基金管理业务需符合的条件,则由原来的"最近三年资产管理规模均不低于30亿元"改为"最近三年证券资产管理规模年均不低于20亿元".

暂行规定此次明确了股权投资管理机构、创业投资管理机构若符合私募证券基金管理机构资质申请条件,即实缴资本或实际缴付资本不低于1,000万元和最近三年证券资产管理规模年均不低于20亿元,符合条件机构亦可申请基金管理业务.

中国证监会有关部门负责人表示,暂行规定发布后,符合条件的资产管理机构可以开始进行信息系统、制度流程、人员方面的准备,于6月1日证券投资基金法实施后向中国证监会提交申请.(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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