中国险资近两日确有逢低抄底自发举动 买入银行等蓝筹--报载

路透上海6月30日 - 据上海证券报周二报导，多家大型保险公司内部人士透露，在这两个交易日内，确实有逢低抄底的实质性自发举动，买入的主要为银行、消费品等蓝筹股，以及蓝筹类ETF基金。

报导称，保守估计，大型险企近两日内买入规模或达百亿元人民币。仅一家大型保险公司的买入量就达到数十亿元，该公司内部人士透露称，“上周五开始买了一点，本周一买得更多，主要抄底了银行股和‘两桶油’，还有低估值的食品饮料板块等。”

对于昨日市场上有关“各保险公司接到保监会通知，要求权益仓位保持七成以上”的传言，这些大型保险公司内部人士反馈称，并未收到相关通知。

报导称，从与多位险企投资经理的私下交流来看，这两日险资进场抄底的动因，在于他们认为急跌之后必有反弹，应该抓住短期波动的操作机会。一位人士表示，“我们内部的意见是，这波反弹应该会到4,500点左右，至于之后如何操作，要视市场情绪等因素而定。目前，我们的权益仓位水平五成不到。”

事实上，在今年这波行情中，保险资金的避险情绪一直较浓。多位保险资管业人士透露，当时出于对后市的谨慎预判，及锁定收益、确保上半年财报业绩的需要，上证指数5,000点上方之时，以中国平安(601318.SS)(2318.HK)、中国人保为代表的保险公司便开始有陆续回撤的迹象，开始赎回基金和兑现部分股票浮盈。

据中国保监会周一公布数据，截止5月底，国内保险公司的资金运用余额为103,054.77亿元，较年初增长10.44%；其中股票和证券投资基金16,554.1亿元，占比16.07%，这至少是去年7月A股牛市启动以来的新高。

沪综指周一.SSEC收报4,053.030点，大跌139.843点或3.34%，至两个半月新低。沪综指在6月12日创下5,178.191点七年新高后，即一路回调，至目前调整幅度已达21.7%。

对于后市，接受上证报受访的多位保险投资经理表示，“不盲目悲观也不盲目乐观，重要的是冷静，这次暴跌有清理融资杠杆的因素，但更多是股市短期内快速上涨积累的获利盘释放的风险。调整过后，应去伪存真，以时间换空间。”

值得一提的是，虽然这两日大型保险机构有入场抄底的迹象，但单纯寄望于险资一己之力，恐怕不太现实。自保险资金投资渠道全面拓宽至全球及各领域后，保险公司的投资风格更趋多元化，出于稳定投资收益及分散风险的双重考虑，保险机构过去对股市的过度依赖、在权益仓位上大起大落的情形恐难再现。（完）

(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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