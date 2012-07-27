投连险投资股市将不受25%上限制约--报载

沪深证交所上周五两融余额下降13.9亿元 终结四连增
路透上海2月20日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.85%。沪深证交所融资融券余额当日下降13.9亿元人民币，终结四连增；两市两融余额为8,945.2亿元，脱离四周高点。
路透上海7月27日电---中国保险资金投资股市的空间将再次得以扩大.上海证券报周五报导称,《保险资产配置管理暂行办法》将很快推出.其中首次明确投连险账户单列为独立账户,不受权益类投资25%的上限限制.
目前,保险资金账户分为投连险、万能险、分红险、普通险四种账户.即将出台的新政将四种账户分成普通账户和独立账户两种账户,其中万能和分红纳入普通账户内.
而投连险账户单列为独立账户,并且投连险账户投资股市的资金额度占比,不受保险权益类投资不得超过25%的限制.
报导并援引分析人士认为,这种划分放大了投连险的投资功能,也提升了险资运用万能险等普通险种的投资力度,使得险资可以进行权益类投资的总数量有明确提升.
即将出台的上述办法并规定,保险公司开发寿险投连结保险产品、变额年金产品、养老保障委托管理产品和非寿险预定收益投资型产品等,应根据保监会有关规定,设立独立账户.
专家称,从未来发展看,独立账户的潜能在不断提升.在成熟市场,变额年金保险是欧美保险市场主流产品.在金融危机前的2007年,美国变额年金保险保费收入占人身险市场的20%.而日本占个人养老保险产品的70%左右.
在中国,变额年金保险以及养老保障保险的发展潜力很大.一旦相关税收优惠政策推出,变额年金和养老保障险将会出现突飞猛进的态势.
中国保监会此前发布通知,将保险公司投资未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品,账面合计余额由此前不高於上季末总资产的5%调整为10%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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