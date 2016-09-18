阳光保险持有伊利股份占比增至5% 未来一年内不再计划增持

路透上海9月18日 - 中国内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周日公告，阳光财产保险日前通过上海证券交易所集中交易系统增持566.79万股公司股份。至此，与一致行动人阳光人寿共计持有伊利股份股本比例增至5%。

阳光人寿和阳光财产保险同日在简式权益变动报告书中称，本次增持的目的是出于对伊利股份未来发展前景的看好所进行的财务投资，不主动谋求成为第一大股东。同时表示，在未来12个月内不再增持伊利股份。

伊利股份公告显示，本次增持前后，阳光人寿持有股份占比均为4.17%未变；阳光财产保险增持前股份占比为0.73%，增持后为0.83%。

在经历万科(000002.SZ)(2202.HK)收购事件后，同样股权分散的伊利股份于8月公告，拟提出修订部分公司章程，为恶意收购设置“防护栏”，不过该举措被上海证交所发函问询。

阳光人寿和阳光产险因同受阳光保险集团控制而构成一致行动人。截至公告书签署日，二者持有、控制5%以上股份的境内外其他上市公司包括凤竹纺织(600493.SS)、中青旅(600138.SS)、京投发展(600683.SS)、胜利股份(000407.SZ)、承德露露(000848.SZ)、福寿园(1448.HK)。

伊利股份目前没有控股股东或实际控制人。截至2016年半年报披露日，第一大股东呼和浩特投资公司持股仅为8.79%，前十大股东中公司董事占据四席，合计持股比例近8%。

伊利股份股票周三(14日)收报16.11元人民币，最近三个月累计涨幅不足1%。(完)

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