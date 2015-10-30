三季度中国保险业权益投资环比下降 启动商业车险改革第二批试点

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路透北京10月30日 - 中国保监会周五公布，三季度保险业资金运用余额中权益类投资占比为13.22%，较二季度下降1.62个百分点，固定收益类投资则延续下降趋势。同时，决定在天津等12个地区启动商业车险改革第二批试点工作。

保监会统计信息部统计管理处处长白云表示，三季度权益类投资整体上保持相对稳定的数量值，前三季度占比上升2.16个百分点，三季度实际也是庞大的资金流入，这一比例长期看是平稳的。

“但二季末权益类比例是14.84%，环比下降跟资本市场持仓所对应股票市值变化有莫大的关系。”他称。

保监会数据显示，截止9月末，保险公司资金运用余额103,934.69亿元，较年初增长11.38%；保险资金投资于股票和证券投资基金的比例为13.22%，较年初上升2.16个百分点。而银行存款和债券余额占比59.29%，较年初下降5.98个百分点。

白云并介绍，前三季保险资金运用结构，除过银行存款和债券、股票和证券投资基金两大类外，还包括保单持有人的质押贷款和资产管理公司产品的债权计划占比超12%，资产管理公司产品占1.87%及长期股权投资占7.18%

数据并显示，前三季度保险公司资金收益率水平保持了较高水平，截至9月末，资金运用收益共计5,968.50亿元,资金运用平均收益率5.92%，同比上升1.95个百分点。

1-9月，保险公司实现利润总额2,440.19亿元，同比增加95.05%。其中，产险公司预计利润总额682.84亿元，增长80.75%；寿险公司预计利润总额1,550.47亿元，同比增长109.77%；再保险公司利润总额75.18亿元，同比增加43.34%；资产管理公司预计利润总额45.28亿元，同比上升61.12%。

前三季度，保险业现金流充裕，实现原保费收入19,040.52亿元人民币，同比增长19.49%。同时业务结构持续优化，创新渠道业务快速增长，寿险新单业务持续高增长势头。

保监会并发布通知，决定自2016年1月1日起，在天津、内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、广东、四川、青海、宁夏、新疆等十二个保监局所辖地区现行启动第二批商业车险试点。