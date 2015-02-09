阳光保险将收购纽约一顶级酒店 耗资约2.3亿美元--报载

路透上海2月9日 - 继安邦保险以19.5亿美元拿下美国华尔道夫酒店后，中国保险企业再度出手购买美国的豪华酒店。上海证券报周一报导，阳光保险集团拟以2.3亿美元收购纽约曼哈顿最顶级酒店之一，而与购买百年老店的安邦保险不同，阳光保险集团这次买的是将开业的新店。

报导指出，这也是阳光保险集团在三个月多前在澳洲收购酒店后，再次出手海外并购。此次收购的酒店预计下月开始营运，饭店拥有114间客房，套房平均每晚收费1.8万美元。

去年11月，阳光保险集团以3.8亿美金买下澳洲喜来登酒店。从目前收购的情况看，业绩上佳。该酒店2014年全澳五星酒店排名第一，2015年1月入住率高达98.4%，创造了该酒店的历史之最，高出同业10个百分点。

报导并称，阳光保险此一收购价格，平均每个房间收购价超过200万美元，将持平或刷新2012年印度Sahara Group以总价20.4亿美元收购Plaza Hotel的交易纪录。（完）

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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