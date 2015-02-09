阳光保险将收购纽约一顶级酒店 耗资约2.3亿美元--报载

众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台
路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。
路透上海2月9日 - 继安邦保险以19.5亿美元拿下美国华尔道夫酒店后，中国保险企业再度出手购买美国的豪华酒店。上海证券报周一报导，阳光保险集团拟以2.3亿美元收购纽约曼哈顿最顶级酒店之一，而与购买百年老店的安邦保险不同，阳光保险集团这次买的是将开业的新店。
报导指出，这也是阳光保险集团在三个月多前在澳洲收购酒店后，再次出手海外并购。此次收购的酒店预计下月开始营运，饭店拥有114间客房，套房平均每晚收费1.8万美元。
去年11月，阳光保险集团以3.8亿美金买下澳洲喜来登酒店。从目前收购的情况看，业绩上佳。该酒店2014年全澳五星酒店排名第一，2015年1月入住率高达98.4%，创造了该酒店的历史之最，高出同业10个百分点。
报导并称，阳光保险此一收购价格，平均每个房间收购价超过200万美元，将持平或刷新2012年印度Sahara Group以总价20.4亿美元收购Plaza Hotel的交易纪录。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。