阳光保险将收购纽约一顶级酒店 耗资约2.3亿美元--报载

继安邦保险以19.5亿美元拿下美国华尔道夫酒店后，中国保险企业再度出手购买美国的豪华酒店。上海证券报周一报导，阳光保险集团拟以2.3亿美元收购纽约曼哈顿最顶级酒店之一，而与购买百年老店的安邦保险不同，阳光保险集团这次买的是将开业的新店。路透