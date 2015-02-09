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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 9日 星期一 14:57 BJT

阳光保险将收购纽约一顶级酒店 耗资约2.3亿美元--报载

继安邦保险以19.5亿美元拿下美国华尔道夫酒店后，中国保险企业再度出手购买美国的豪华酒店。上海证券报周一报导，阳光保险集团拟以2.3亿美元收购纽约曼哈顿最顶级酒店之一，而与购买百年老店的安邦保险不同，阳光保险集团这次买的是将开业的新店。路透
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