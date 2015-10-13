中资保险公司向西方寻求合作 推出健康和财产保险产品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月13日 - 业内高管称，随着中国新生的健康和财产保险市场的起步，中国保险业者通过战略结盟和直接并购的方式，获取西方的技术、产品知识、定价及科技。
新华社1月引述中国保监会主席项俊波称，今年中国将成为全球第三大保险市场。瑞士再保险的数据显示，2014年中国非寿险保费实质收入跳涨17%，连续第13年实现两位数增长。
由于经济增长放缓导致汽车销售疲软，车险需求出现下滑，再加上政府计划对健康险保费减税，中国保险业者面临丰富产品组合的需求。
今年复星国际(0656.HK)和安邦保险在海外的并购价值约为61亿美元。而那些与外资公司已有合作关系的则进一步扩大合作，中国太平洋保险集团(601601.SS)扩大与德国安联(ALVG.DE)的合作，向客户出售长期健康产品。
业内人士称，大量中国的保险从业人员在伦敦和其他欧洲国家首都接受培训。“它们寻找一切可能的战略合作机会，”Aon Benfield的亚太主管Malcolm Steingold表示。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。