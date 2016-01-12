中国财险与母公司“互联网+”策略受阻 终止入股远见控股

路透香港1月12日 - 中国最大非寿险公司--中国人民财产保险股份有限公司(2328.HK)与母公司人保集团(1339.HK)的“互联网+”策略受阻，因两间公司周二宣布终止入股网络解决方案供应商远见控股(0862.HK)。

中国财险去年8月宣布联同奇虎360QIHU.N入股PQ Investment，再透过PQ Investment与人保集团共同认购远见控股新股以取得后者逾七成控制权，藉此作为三方推进“互联网+”业务的平台。

中国财险周二称，认购协议列明其中一项先决条件为远见控股新股需获得香港联交所批准在主板上市，但联交所对此未授予批准，因此认购协议项下之先决条件未能全部满足，各方均同意终止协议。

根据原先协议，PQ Investment及人保集团拟按每股0.18港元分别认购远见控股57.95亿股及8.55亿股新股，涉资10.43亿港元及1.54亿港元。认购价较远见控股停牌前报价1.95港元折让91%。而在认购协议完成前，中国财险与奇虎的子公司奇飞国际将分别投资并持有PQ Investment经扩大后已发行股本的50%。

去年7月中国保监会出台互联网管理办法，保险机构可以通过自营、与专业经纪中介合作、与第三方互联网平台合作等方式开展互联网保险业务。并对意外险、定期寿险、及部分面向个人的财产保险产品等放开经营区域限制，可在没有设立分支机构的地方通过互联网销售。

中国保险行业协会的数据显示，2015年上半年互联网保险市场累计实现保费收入816亿元人民币，同比增长1.6倍，与2014年互联网保险全年总保费水平接近，占行业总保费的比例上升至4.7%。

中国财险今天收升0.29%，报13.66港元；人保集团则跌2.67%，报3.28港元。（完）

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