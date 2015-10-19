中国今年第二轮中央巡视公布11家反馈情况 交通部“靠交通吃交通”

路透北京10月19日 - 中央纪委监察部网站周日公布2015年第二轮中央巡视已公布11家单位反馈情况，其中交通运输部“靠交通吃交通”现象突出，利益输送问题严重，中国铝业公司一些领导人员内外勾结，吃里扒外。

对交通部的反馈专项巡视情况称，个别领导干部以权谋私，涉嫌严重违纪违法。主要表现在一些单位管党治党不严不实，部分党员干部纪律和规矩意识淡薄，对违纪违法问题大事化小、小事化了，执纪问责不到位，个别基层单位还发生群体性腐败。

违规使用交通专项资金，条子工程、关系项目多，资金监管制度建设滞后，行业重大违纪问题时有发生；一些单位政企不分、政事不分、事企不分，层层经商办实体，为小团体谋利，有的社团组织依托行政权力充当“红顶中介”，开展市场推广、评审或培训等工作，违规收取巨额费用，获取垄断收入，扰乱市场秩序，滋生腐败问题。

中国民用航空局一些党组织管党治党不严，主体责任和监督责任没有真正落实到位，违纪违法案件多发，腐败蔓延的势头没有得到有效遏制，部分党员干部漠视党纪党规，顶风违纪问题突出，不敢腐的政治生态没有形成。

人民日报社管党治党不够严格，落实全面从严治党主体责任不到位，对一些违规违纪问题查纠不力，处理偏宽偏软。

求是杂志社管党治党不够严格，履行全面从严治党主体责任不到位，廉政风险防范意识薄弱，对重要岗位行使权力缺乏有效监督，对一些违规违纪问题查处不力，处理偏宽偏软。

中国航空集团公司落实全面从严治党、履行“两个责任”不到位，对领导人员和所属单位管控不够严，对一些违规违纪问题查处不及时；一些控股及参股企业党的关系属地化管理，生产经营、班子建设及党建工作多头负责，“两个责任”难以落实到位。

中国东方航空集团公司部分党组织党的意识不强，管党治党不严，“两个责任”落实不到位，个别单位应付干扰巡视工作，个别领导人员违反组织纪律。

中国航空工业集团公司全面从严治党主体责任落实不到位，履行“一岗双责”不够，部分下属企业党建工作薄弱；对领导人员监督管理不严，执纪问责偏松偏软，违规违纪问题时有发生。

中国兵器工业集团公司党的领导弱化，全面从严治党、从严治企不力，党风廉政建设责任制落实不到位；有的领导人员组织纪律观念淡薄，不严格执行重大事项请示报告制度等；对重点领域和关键岗位的监督制约机制不健全、制度不落实，对下级单位及其负责人管控不力。

中国兵器装备集团公司党的领导弱化虚化，履行管党治党的政治责任不力，“两个责任”的落实和成效层层递减；对重点领域和关键岗位的监督制约不得力，执纪问责的力度不够大，有的处理轻描淡写、不痛不痒；有的组织观念淡薄，重大事项不请示不报告。

中国商用飞机有限责任公司党组织没有把纪律和规矩挺在前面，管党治党不严，“两个责任”落实不到位，执纪监督不严，出了问题往往包着裹着，不能坚决处理。

中国铝业公司管党治党不力，党风企风堪忧；党管企业落实不力，重经济指标、轻党的建设，履行“一岗双责”不到位；党的纪律规矩松弛，对于违纪案件迟迟不处理或处理偏轻偏软；存在着管党治党不严、不讲规矩等问题，导致企业正气不张。

此外，巡视组还收到反映一些领导人员的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部及有关部门处理。

中央巡视组今年7月起，对中央台湾工作办公室等26家单位进行了专项巡视。（完）

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