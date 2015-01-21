保险公司获准公开发行资本补充债 内部关联企业不得相互认购

路透北京1月21日 - 为完善保险公司资本补充机制，鼓励和规范资本工具创新，中国央行和保监会周三发文批准满足条件的保险公司，即日起可公开发行资本补充债。

公告并强调，保险集团（控股）公司于其子公司之间，或是同一保险集团（控股）公司的子公司之间不得相互认购资本补充债券。

刊登在央行网站的公告规定，满足连续经营超过三年、上年末经审计和最近一季度财务报告中净资产不低于人民币10亿元、偿付能力充足率不低于100%、最近三年没有重大违法、违规行为的公司等条件，即可申请公开发行资本补充债券。

公告称，保监会负责对发行资格进行核准，并对资本补充债券计入资本的方式进行监管，央行则对资本补充债券在银行间债市的发行和交易进行监管。

去年11月份，保监会于其网站公开征求对于保险公司资本补充管理办法的意见，称保险公司可以使用普通股、优先股、债务性资本工具、保单责任证券化产品等多种方式补充实际资本。

公告指出，债券发行与交易初始评级应聘请两家具有资质的信用评级机构，并在债券存续期间，定期和不定期对债券进行跟踪评级。

“鼓励采取多元化信用评级方式，支持对资本补充债券采用投资者付费模式进行信用评级。”公告称。

资本补充债券是指保险公司发行的，用于补充资本，发行期限在五年以上（含五年），清偿顺序列于保单责任和其他普通负债之后，先于保险公司股权资本的债券。（完）

(发稿 华小萌；审校 毕晓雯)

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