预计2015-16年中国内地保费增速约15% 全球最高--瑞士再保险

路透香港1月21日 - 全球第二大再保险公司瑞士再保险SRENH.VX周三称，今年中国可能减息，货币政策趋向宽松，但经济增长仍在7%水平，预计2015-16年内地保费增速为15%，并优于全球主要市场。

瑞士再保险经济研究及谘询部亚太区主管黄硕辉在记者会上称，中国内地进入减息周期，继去年11月之后今年可能再有1-2次减息，虽然会降低保险产品的竞争性以及投资回报率，但若中国国内生产总值（GDP）仍然有7%增速，对保费增长将有非常正面作用。

“政府加大基建投资以支持经济增长，另一方面，新国十条可望于今年开始得到落实，如年递税率的年金产品广泛推行，农业保险、责任险将有更好发展，这些因素均有助缓解中国经济增长减慢对保险业带来影响。”他说。

瑞士再保险预测，2015-16年内地寿险及非寿险的保费年增长均在15%左右，高于新兴亚洲市场平均14%以及全球平均约3%。

黄硕辉称，中国目标于2020年实现保险业浸透率5%，人均保费支出3,500元，将推动保险业更加积极发掘新的业务增长点，而政府亦会有更多支持措施，并实施更严格的资本要求以防范风险。

不过，中国仍然面对信贷风险，尤其是企业的高负债水平。但他相信，中国房地产市场下滑以及内房债务违约问题，对保险公司影响不大，因内地已放宽第二套房限购以纾缓楼市压力，同时保险公司在过去一年开始减持内房企业债。

据中国保监会的数据，2014年1-11月产险公司原保险保费收入6,774亿元人民币，寿险原保费收入1.19万亿元，同比分别增长16%及19%。11月末保险业资产总额9.83万亿元，较年初增长19%。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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