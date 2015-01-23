去年保险资金境外投资规模占总资产约1.44%--保监会

路透北京1月23日 - 中国保监会副主席周延礼周五表示，中国2014年保险资金境外投资占保险业总资产比例很小，香港市场为主要投资地，权益类资产是主要投资品种。

他在国新办例行政策吹风会上并称，随着保监会在不断推进保险资金运用的市场化改革，稳步拓宽资金运用的范围，保险机构可以在监管政策范围之内开展股票投资业务，但需加强风险管控。

他援引数据称，2014年末，保险资金境外投资是239.55亿美元，按照当期汇率折合人民币1,465.81亿元，占当前保险业总资产大约1.44%，非常小；不动产的占比大约是20%左右。

从投资的区域来看，主要还是以投资香港市场，以股票和债券为主，港币资产占比比较高，超过64%；从投资的品种来看，权益类资产是主要投资品种，比如在股票、股权和权益类的产品占比较高。

“从防范风险的角度，我想保监会将继续密切跟踪国内外经济和金融市场的运行情况，定期分析保险机构投资的风险状况，督促保险机构加强一些投资的风险识别、监测和评估，完善投资风险的防控机制，依法合规、稳健审慎的开展投资业务。”周延礼称。

关于股票投资方面，他表示，随着保监会在不断推进保险资金运用的市场化改革，稳步拓宽资金运用的范围，整合和简化投资监管的比例，增强公司投资的自主权，增强他们在自主判断风险的能力，保险机构也可以根据自身负债特征，资产负债管理需要以及投资理念等来决定他们的投资方向，在监管政策范围之内开展股票投资业务。

不过他同时强调，“对这方面，我们对保险机构是有一些明确要求的，加强风险管控作为一个主要目标。”

保监会周五公布，2014年保险业经营效益明显提升，保费收入同比增幅达17.5%，行业资产突破10万亿元，保险业总资产合计10.2万亿元，较年初增22.6%。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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