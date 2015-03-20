中国平安称今年保险资金投资策略较积极 机会与风险并存

路透上海3月20日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险（集团）股份有限公司(601318.SS)(2318.HK)首席投资执行官陈德贤周五表示，今年国内外金融市场环境是机会与风险并存，公司在保险资金的投资方面，将采取比较积极的投资策略。

在业绩说明会上，他未对今年投资策略做更细化的阐述。自去年起，中国平安投资策略较前几年稍显积极，适度增加了权益类投资比重。

他指出，今年全球及中国的货币仍呈宽松，流动性较高，大家对投资不必过于悲观。不过一些长期负面因素，例如人口老化，去杠杆化等仍旧存在，传统行业的利润还没有那么快回升。

他透露，尽管去年底的保险资金投资组合中，固定收益类投资占比下降，但其实是总的投资资产规模明显上升所致，去年固收和股票投资均呈净买入，其中包括债权计划和债券在内的固收产品净买入约1,600亿元人民币，股票净买入约90亿元。

据公司年报，2014年底中国平安的总投资资产规模达1.47万亿元，较上年底增加0.24万亿元。其中固收类投资占比由上年的82.2%下降至79.7%，降低2.5个百分点；权益投资占比则上升3.6个百分点至14.1%。

对于外界关注的互联网金融领域，公司董事长兼首席执行官（CEO）马明哲表示，互联网公司成长的要素包括流量、频率及价值转换，目前中国平安的互联网平台流量不缺，未来需要推动流量增加使用频率，增加总体交易量。

在被问及其互联网子公司何时盈利时，马明哲回应称，“我们比一般互联网公司目标更清晰，本身的商业模式和盈利模式更加清晰。”

围绕“医食往行玩”五个领域，中国平安已布局了七个专业互联网子板块，例如聚焦汽车交易的平安好车、从事房产金融的平安好房、资产交易信息服务平台陆金所。去年底公司的互联网用户数已超过1.37亿，年活跃用户数近7,000万。

随着这些子公司的发展壮大，有业内人士预计中国平安未来会将这些平台分拆上市，其中陆金所呼声最高。中国平安高层今天对此未做正面回应，中国平安总经理任汇川仅表示，“我们对此（分拆上市）持开放态度，只要这对股东有利。”

据公司年报，公司的互联网战略具体而言是：通过“任意门”衔接起丰富的应用场景，聚焦于资产管理和健康管理，推动大数据的挖掘、分析及应用，搭建起资产交易市场、积分交易市场、汽车交易市场以及房产金融市场，为广大用户提供一站式金融生活服务。

中国平安周五公布年报，去年公司实现净利392.79亿元、，同比增长39.5%。公司提出拟派发末期股息每股0.5元，并以资本公积金每10股转增10股，如此高送转方案在保险股中属首见。

受业绩及高送转方案激励，中国平安A股和H股周五均大涨，A股收升3.54%；H股收高4.07%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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