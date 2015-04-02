中国保监会松绑投连险账户投资 流动性资产投资余额不得低于账户5%

路透上海4月2日 - 中国保监会近日发布通知，松绑投资连结保险投资账户，规定投资账户资产配置范围包括流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等，但流动性资产投资余额不得低于账户价值的5%；自2015年4月1日起执行。

刊登在保监会网站的通知还明确，投资账户的设立、变更、分立等事项，应当符合通知及相关监管规定的要求。保险公司在设立、变更、分立投资账户时，公司应符合下列条件：上季度末分类监管评价结果为A类公司或B类公司；最近一年未发生重大违法违规行为。

上海证券报报导指出，相比此前，此次最大的不同是提升了保险公司的话语权，投资账户的设立、变更、分立等事项，符合通知及相关监管规定的要求即可，无需事先报中国保监会批准。

“政策的变化充分表明保监会坚守放开前端管住后端的思路，用市场化的方式进行调控。同时，强调公开信息披露，强调设立防火墙等方式，防范风险。”报导援引市场分析人士称。

此外，通知还明确，基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资余额不得超过账户价值的75%，其中单一项目的投资余额不得超过账户价值的50%。

对于保险公司已设立的配置资产包含基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的投资账户与新办法不符的，应做好衔接工作。2015年10月1日起，不得向该类投资账户转入资金。

所谓投资连结保险是指包含保险保障功能并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人身保险产品。投资连结保险投资账户是指保险公司为投资连结保险产品设立的、资产单独管理的资金账户。投资账户应划分为等额单位，单位价格由单位数量及投资账户中资产或资产组合的市场价值决定。（完）

参看详情，请点选保监会网站：here

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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