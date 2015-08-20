中银保险收购中航三星人寿51%股权 作价12.75亿元人民币

路透香港8月20日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四称，其全资子公司中银保险有限公司以12.75亿元人民币获得增资后的中航三星人寿51%股权，成为后者的控股股东。

本次增资收购完成后，原股东韩国三星生命保险株式会社(032830.KS)和中国航空集团公司的持股比例分别为25%及24%。

中行表示，该行将可以在中国内地经营人寿保险业务，有利于进一步完善多元化业务平台，持续提升综合经营实力。

据中国保监会资料，今年首6月中航三星的原保费收入为6.3亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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