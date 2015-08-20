个人税优健康险将进行单独核算 保单不可贷款--中国保监会

路透北京8月20日 - 中国保监会周四发布个税优惠健康险管理暂行办法，要求除专业健康保险公司外，其他人身保险公司需建立健康保险事业部，对个人税优健康险和业务进行单独核算，且不得对此提供保单贷款服务。

办法规定，个人税收优惠性健康保险产品将采用万能险方式，包含医疗保险和个人账户积累两项责任，个人账户累计，仅可用于退休后购买商业健康保险和个人自负医疗费用支出。保险公司需按照要求公布个人税优健康保险万能账户利息率。

“针对纳税人群的个人税优商业健康保险是政策性很强的业务，需要独立核算，单独立账。”保监会人身保险监管部主任袁序成在新闻发布会上表示，“我们正在开发统一的商业健康保险信息平台，这个系统要先行，因为它要对接税务平台和各个保险公司。”

袁序成介绍，截止目前备案登记的健康医疗保险产品逾2,300种，今年上半年，商业健康保险保费收入1,245.88亿元，同比增长35.53%。

暂行办法要求，个人税优医疗保险的保额不得低于20万元人民币，对首次带病投保的，可以适当降低保险金额。医疗保险简单赔付率不得低于80%，医疗保险简单赔付率低于80%的，差额部分返还到所有被保险人的个人账户。

办法并称，经营个人税优健康保险的保险公司上一年度末和最近季度末的偿付能力均不低于150%；且保险公司建立健康保险事业部需具有健康保险业务从业经历的人员不低于50%，具有医学背景人员比例不低于30%。

今年5月7日，国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除。

随后财政部、国家税务总局、保监会联合5月12日发布通知称，开展商业健康保险个人所得税政策试点，试点地区包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市全市。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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