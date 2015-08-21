中国平安保险估计天津爆炸事故理赔金额为3-5亿元人民币

路透香港8月21日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)601318.ss周五称，公司在天津爆炸事故的理赔金额估计在3-5亿元人民币。

平保首席保险业务执行官李源祥对路透称，公司接获大约100宗个人险索赔，大部分为轻伤，还有物流公司、工厂和仓库的报案。

他并称，估计理赔金额介乎3-5亿元，但比较接近低端。

截至周四，天津港8.12危险品仓库爆炸事故已造成114人死亡、648人伤。港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。（完）