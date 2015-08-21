中国平安称对下半年利润保持上半年增势有信心--高层

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月21日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)高层周五表示，即便下半年股市有波动，但管理层对公司利润保持上半年增势有信心。
中国平安总经理任汇川在业绩会上并指出，上半年利润增长主要因为主营业务健康增长，而投资收益主要来自固定收益。
该公司首席投资执行官陈德贤则谈到，下半年不会改变投资策略，争取拉长固定收益投资的景气度。
中国平安周四晚公布中报，上半年实现净利346.49亿元人民币，同比增长62%。在核心金融业务方面，保险、银行、资产管理三大支柱均取得快速、稳健增长。保险资金在保持固定收益类资产配置为主的基础上，抓住上半年权益市场的投资机遇，总投资收益率创近年新高。
平安同时还公告称，其全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。陆金所控股是中国平安间接持有47.49%股份的子公司。（完）
(发稿 林琦；撰写 边竞；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。