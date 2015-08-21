中国平安称对下半年利润保持上半年增势有信心--高层

路透上海8月21日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)高层周五表示，即便下半年股市有波动，但管理层对公司利润保持上半年增势有信心。

中国平安总经理任汇川在业绩会上并指出，上半年利润增长主要因为主营业务健康增长，而投资收益主要来自固定收益。

该公司首席投资执行官陈德贤则谈到，下半年不会改变投资策略，争取拉长固定收益投资的景气度。

中国平安周四晚公布中报，上半年实现净利346.49亿元人民币，同比增长62%。在核心金融业务方面，保险、银行、资产管理三大支柱均取得快速、稳健增长。保险资金在保持固定收益类资产配置为主的基础上，抓住上半年权益市场的投资机遇，总投资收益率创近年新高。

平安同时还公告称，其全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。陆金所控股是中国平安间接持有47.49%股份的子公司。（完）

(发稿 林琦；撰写 边竞；审校 张喜良)

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