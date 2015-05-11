中国未来仍有降息空间 本次降息或提高再次降准可能性--方正证券

路透北京5月11日 - 中国央行周日宣布下调存贷款基准利率0.25个百分点，并扩大存款利率浮动上限。方正证券宏观部发布报告称，未来仍然存在降息空间，并提升了央行下一步降准的可能性。

方正证券认为，今年以来两次降息均是针对CPI下行的趋势，未来可盯紧通胀相关高频数据，若物价总水平增长弱于预期，央行降息的空间和概率将会加大。同时，本次降息缩小中外利差或引起资金外流压力，从而外汇占款减少导致货币供给量收缩，对冲此前降准的效果，从而提升降准的可能。

报告认为，上浮存款基准利率上限由1.3倍至1.5倍，为利率市场化提供了较好的外部环境和时间窗口，扩大金融机构的自主定价空间。

以下为方正证券报告全文：

本次降息主要目的仍然是力求下调实际融资成本，缓解当前实体经济的下行压力。

一季度GDP增速为7%，4月份CPI为1.5%，实体经济通缩风险并无明显缓解，同时，国内物价水平总体处于低位，真实利率仍高于历史平均水平，无明显下行的趋势，这为继续适当使用利率工具提供了空间。

在4月大幅降低存款准备金率后，此次央行降息符合市场预期。

**目前央行货币政策依然是中性立场**

最新公布的4月份CPI水平依然较低，连续三个月处于“1时代”，环比下降0.2%，且PPI连续38个月为负，降息重点是适应经济基本面的变动，继续促进真实利率回归合理水平，使其在资金配置过程中发挥价格信号作用，加强社会资金的流动性。

正如央行的《货币政策执行报告》中所述，“目前各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松QE的方式大幅扩张流动性水平”。

由此可见，此次降息以下调真实利率到正常水平为目标，仍然反映出央行维持中性的货币环境。

**稳妥有序推进利率市场化改革**

存款利率浮动空间上限进一步扩大，金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍,是促进存款利率市场化改革的又一重要举措。

银行体系流动性总体充裕，市场利率趋于下行，进一步扩大存款利率上限为利率市场化提供了较好的外部环境和时间窗口，扩大金融机构的自主定价空间。

未来仍然存在降息空间，但降息频率取决于实体经济运行状况。

鉴于当前通缩压力仍然是央行关注的焦点，3月1日和本次降息均是针对CPI下行的趋势。可见，未来可以紧盯通胀相关高频数据，若物价总水平增长弱于预期，央行降息的空间和概率将会加大。

此外，本次降息将缩小中外利差，这可能会加大人民币贬值以及资金外流压力。外汇占款减少将导致货币供给量收缩，在一定程度上对冲降息的效果，提升降准的可能性。（完）

(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)

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