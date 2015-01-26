中国短期内难见降准 利率债建议轻仓观望--中信证券

路透上海1月26日 - 中国中信证券(600030.SS)最新债券市场周报认为，短期内降准等被视为“全面宽松”的政策料难实现，定向方式投放基础货币可能仍是中国央行“首选”。目前利率产品的安全边际明显下降，建议先以轻仓观望为主，等待利率产品回调、安全边际提升之后仍可适当介入。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，12月工业增加值同比增速大幅高于预期或受益于大宗商品下跌带来的企业盈利改善，但消费以及基建、房地产投资仍未现企稳迹象。

短期内企业盈利改善所带来的驱动力或仍将对基本面构成支撑，但由于终端需求仍偏弱，预期的实际利率偏高在一定程度上削弱了企业的投资动力，基本面能否就此企稳甚至进一步回升仍有待观察。

政策面来看，工业增速回升弱化了短期内降准的必要，

另外，近期李克强总理在参加达沃斯论坛时表示，面对2015年的经济压力，“我们将继续保持战略定力，不搞‘大水漫灌’，而是更加注重预调微调，更好实行定向调控”，而周小川行长在同一论坛中也称“中国央行一直在尽力保证市场资金流动性不要过量”。

因此短期内降准等被视为“全面宽松”的政策可能难以实现，定向方式投放基础货币可能仍是央行“首选”。

**基本面喜忧参半，改善与否尚不明确**

2014年四季度的GDP同比增速与三季度持平于7.3%，统计局公布的季调后环比折年率为6.1%，较二、三季度7.8%附近的环比增速显着下降。得益于货币信贷和企业盈利短期改善，12月份工业增加值同比增速上行0.7个百分点至7.9%。

根据统计局公布的数据，12月份工业增加值的环比折年率从上月的6.4%反弹至9.4%，与此同时，发电量的环比增速也出现低位反弹，1月份汇丰PMI初值也从上月49.6小幅回升至49.8，是8月份以来首次出现改善。

然而，我们同时看到许多经济数据并不乐观。首先，12月份整体投资相对平稳，房地产方面仍不乐观；第二，汇丰PMI的分项数据中，原材料库存和购进价格指数仍然低迷；第三，我们上周强调需要持续关注货币信贷数据。

整体来看，我们对内需仍然悲观。

一方面，目前需求尚未出现改善趋势，加上PPI连续3年在负数区间，并且通缩预期不断加强，企业投资意愿难以出现改善；

另一方面，长期来看，房地产投资增速应该与商品房销售以及新开工的同比增速相匹配，而销售回暖的可持续性还有待观察，房地产投资仍然存在进一步下行的压力。

前瞻地看，考虑到内需疲弱、通缩压力加剧，以及货币信贷改善的可持续性存疑等因素，我们认为实体经济仍面临较大的下行压力。

如果经济按照这样的趋势发展，恐怕一季度的GDP增速将会进一步下滑至7.2%，加上2014年二季度政策发力带动经济回暖，基数效应给今年二季度经济平稳运行的压力显着增大。(完)

(整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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