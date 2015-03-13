焦点：中国利率市场化今年进入最后冲刺 金融改革步伐超预期

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 赵红梅/李贺

路透北京3月12日 - 中国金融改革已进入攻坚期，如何在金融领域，利率、汇率、资金价格形成机制改革中啃下最后的硬骨头，中国央行行长给出了答案。

67岁的周小川，担任中国央行行长一职已有12年，周四他在两会记者会上给出的利率市场化时间表是，“中国存款保险制度机制已经成熟，今年上半年出台...今年如果有机会，存款利率上限可能就放开了。”

为推动人民币国际化和资本项目下可兑换进程，2014年11月，中国启动了沪港通，周小川表示，今年还要推出深港通，并称，“沪港通设计保守了一点，改进方面正探讨。”

中国央行行长的表述，表明中国的金融改革比不少市场人士预期的步伐要快。

“利率市场化值得期待，但料汇率改革会延缓，美元指数已突破100点，预计今年扩大汇率波幅区间可能性不大。”海通证券首席经济学家李迅雷表示。

中国银行国际金融研究所研究员李建军认为，存款保险上半年落地，相当于为利率市场化改革铺路，存款利率上限放开则是利率市场化的最后一公里。而汇率改革相对就显得谨慎一些。

他认为，中国金融改革力度很大，可看出环环相套的逻辑，在国内推存款保险，随后利率改革，进行资本市场建设；国外则积极推动人民币国际化，资本项下开放，包括沪港通、深港通。

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露两会期间对路透表示，中国今年利率市场化会有比较大进展，会快于资本项目开放的速度。

另一位央行货币政策委员会委员钱颖一稍早在接受路透专访时称，资本流动波动过大将影响到中国的汇改进程，而是否扩大人民币汇率日内波动区间，要看资本流动情况。

**利率市场化还差临门一脚**

中国利率市场化进程中，目前仅剩“最后一脚”--存款利率上限没有放开。自3月1日起，中国央行将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍，而贷款利率已经完全放开。

今年政府工作报告提出，推进利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架。分析人士指出，利率市场化已进入冲刺阶段，未来银行业息差持续收窄是大势所趋，商业银行必须加快业务转型，摒弃以往“坐享其成吃息差”的盈利模式。

按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国此前表示，利率市场化改革中会伴生三个问题：一是银行存款成本上升问题，会推动全社会融资成本上升或居高不下；二是银行利差收窄、盈利能力下降；三是风险偏好变化与信用风险爆发的可能性增加。

他建议，加快建立存款保险制度，防范系统性风险；强化融资主体自我约束，增强利率敏感性，对恶意逃债、赖债行为加强法律制裁；提高商业银行风险定价能力，创新利率风险对冲工具。

存款保险制度被视为金融改革重要一步，不仅促使金融机构之间公平竞争，也是利率市场化的基础和前提。

周小川称，存款保险制度作为金融改革重要的一步棋，目前机制已经成熟，估计今年上半年就可以出台。

民生证券研究院执行院长管清友认为，存款利率放开前料会推出大额可转让存单，存款利率放开顺序预计会按照先大额后小额、先长期后短期的顺序。利率市场化的过程可能会导致银行利差收窄，政策上会适当放松银行混业经营权限。

北京银行(601169.SS)董事长闫冰竹认为，利率市场化将对中小银行形成较大冲击；在利率市场化、金融脱媒的背景下，银行发展信贷资产证券化业务对于其自身盘活存量资产、提高资产流动性、缓解资本充足率压力、分散风险等具有重要意义。

一位银行界人士亦对路透表示认为，存款利率放开基本接近尾声，目前整体利率尤其是货币市场利率还偏高，实际利率维持高位不利于经济增长，仍需要更为积极的货币政策来引导整体利率下行。

**货币政策总基调：稳健中隐含宽松**

周小川认为，广义货币供应量（M2）是观察货币政策松紧政策的一项指标。尽管央行使用了各种工具进行调节，但总体看M2的增长仍是适度的，并没有改变稳健的货币政策状况。

不过，他同时指出，对货币政策取向的文字描述有五大范畴，每一项覆盖的面都比较大；在每一个范畴里，向左向右都可以有灵活性的调整。

国务院总理李克强3月5日在政府工作报告中，为全年货币政策定下基调：“稳健的货币政策要松紧适度”，广义货币M2预期增长12%左右。

从M2的绝对值来看，2014年末M2余额122.8万亿，若2015年实现同比增长12%，年内新增约14.7万亿，为近年来新低。

今年2月M2增速已自上月的纪录低点回升至12.5%。市场人士普遍认为，2015年货币供应基调仍是稳健，但已隐含宽松。

“今年M2料会超过12%，这个目标是底限，而往年是上限，稳健的货币政策实际已是宽松，”国信证券固定收益首席分析师董德志称。

他认为，货币供应量并没有明显收缩、基础货币供应同比增速亦没有降低，央行要确保实际利率下降，保证实体经济融资成本降低，再考虑到外汇占款缺口，预计降准、降息、信贷额度措施都会采用，亦包括一些短期释放流动性的货币工具。

中信建投证券债券首席分析师黄文涛亦认为，货币政策还是要根据经济运行的情况，预计未来会有货币政策的刺激；此外，外汇占款减少，货币政策缺口达到万亿规模，没有货币政策操作，M2很难达到今年目标。

此外，不排除央行会参与财政部批复的地方存量债务置换，以投放一些基础货币。

去年以来，央行在货币政策工具上不断推陈出新，包括中期借贷便利(MLF)、定向降准、支小再贷款、抵押补充贷款(PSL)。以各种隐蔽的方式向市场投放流动性的操作，恰恰凸显了其在既要稳增长、又要调结构中的两难选择。

民生证券认为，虽然央行一直强调基调稳健，但料实际会有所放松。新常态下，经济增长放缓，企业有去库存、去产能压力。所以在基调上，未来是一定是保持宽松的。

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。（完）

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