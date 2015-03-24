中国下一次降准最早可能出现在今年4月--摩根大通

路透北京3月24日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌最新报告称，鉴于中国近期的增长势头和流动性动态，预计下一次降准最早可能出现在4月份。

朱海斌称，2015年第二季度将会有一次50个基点的降准和一次25个基点的降息，并结合一系列定向措施，如抵押补充贷款（PSL）、中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、定向降准来管理流动性。

他指出，做出上述判断主要基于三点理由，首先是宏观经济发展依旧疲弱。摩根大通已将一季度经季调后年化的GDP增长率预测从环比增长6.3%下调至环比增长5.3%，将2015年全年预测从同比增长7.2%下调至同比增长7.0%。而央行在11月的首次降息，其时滞效应将会从二季度开始对增长势头产生影响。

其二是，在资本持续外流的背景下，市场可能会对相对紧张的流动性感到担忧。经贸易差额和外商直接投资调整后，摩根估计2月的资本外流将会有所放缓，降至-762亿美元，但仍是过去10年中出现的第三低点。由此，这就为通过降准或替代方式注入永久流动性提供了可能。

第三是，中国人民银行在春节过后通过公开市场操作注入的流动性减少，但看起来有意引导市场利率下行。从公开市场操作的额度来看，中国人民银行在2月13日前的四周向市场注入了4,000亿元；而从2月27日一周到上周撤出的净流动性达3,800亿元，几乎抵消了春节前注入的所有流动性。因此预计央行将会通过降准方式注入永久流动性，与引导市场利率下行的目标保持一致。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，稍早公布的汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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