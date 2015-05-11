中国降息后各家上市银行存款利率一览 最高南京银行上浮1.4倍

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月11日 - 中国央行周日宣布，自2015年5月11日起下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.10%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。
央行网站并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。
目前，央行存款基准利率为（%）：
活期 一年期 二年期 三年期
0.35 2.25 2.85 3.35
在此标准上，各家银行调整城乡居民存款利率。
目前就一年期存款利率水平来看，五大行维持在基准利率的1.1倍，股份制银行略高，大致为基准利率的1.2倍。城商行略有分化，北京银行一年期存款利率为基准利率的1.1倍，南京银行为上市银行中最高，为1.4倍。宁波银行1.3倍排名第二。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 CN1DRP=CFXS 1.2971 1.3983 -10.12
七天 CN7DRP=CFXS 2.2173 2.2835 -6.62
14天 CN14DRP=CFXS 2.6115 2.7142 -10.27
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0#CN1DRPO=SS 1.9200 1.4250 +49.50
七天 0#CN7DRPO=SS 1.7150 1.5100 +20.50
14天 0#CN14DRPO=SS 2.6000 1.6100 +99.00
回购定盘利率
其中:隔夜 CN1DRPFIX=CFXS 1.4200 1.5100 -9.00
七天 CN7DRPFIX=CFXS 2.3500 2.3700 -2.00
14天 CN14DRPFIX=CFXS 2.6500 2.8000 -15.00
Shibor
其中:隔夜 SHICNYOND= 1.3450 1.4430 -9.80
七天 SHICNYSWD= 2.2450 2.3340 -8.90
三个月 SHICNY3MD= 3.7350 3.7985 -6.35(完)
(发稿 王蕾；审校 赵红梅/毕晓雯)
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