中国降息后各家上市银行存款利率一览 最高南京银行上浮1.4倍

路透北京5月11日 - 中国央行周日宣布，自2015年5月11日起下调金融机构一年期贷款基准利率0.25个百分点至5.10%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。

央行网站并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

目前，央行存款基准利率为（%）：

活期 一年期 二年期 三年期

0.35 2.25 2.85 3.35

在此标准上，各家银行调整城乡居民存款利率。

目前就一年期存款利率水平来看，五大行维持在基准利率的1.1倍，股份制银行略高，大致为基准利率的1.2倍。城商行略有分化，北京银行一年期存款利率为基准利率的1.1倍，南京银行为上市银行中最高，为1.4倍。宁波银行1.3倍排名第二。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 CN1DRP=CFXS 1.2971 1.3983 -10.12

七天 CN7DRP=CFXS 2.2173 2.2835 -6.62

14天 CN14DRP=CFXS 2.6115 2.7142 -10.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0#CN1DRPO=SS 1.9200 1.4250 +49.50

七天 0#CN7DRPO=SS 1.7150 1.5100 +20.50

14天 0#CN14DRPO=SS 2.6000 1.6100 +99.00

回购定盘利率

其中:隔夜 CN1DRPFIX=CFXS 1.4200 1.5100 -9.00

七天 CN7DRPFIX=CFXS 2.3500 2.3700 -2.00

14天 CN14DRPFIX=CFXS 2.6500 2.8000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 SHICNYOND= 1.3450 1.4430 -9.80

七天 SHICNYSWD= 2.2450 2.3340 -8.90

三个月 SHICNY3MD= 3.7350 3.7985 -6.35(完)

(发稿 王蕾；审校 赵红梅/毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。