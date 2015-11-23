市场洞察：中国利率走廊调控模式选择

路透上海11月23日（作者 徐永） - 中国利率走廊调控模式在央行工作论文正式探讨以及央行下调分支行SLF操作利率后，再次成为金融市场的关注焦点，不过具体的调控模式仍未清晰，而从欧洲央行、以及加拿大和美联储等国际操作模式比较而言，利率走廊在传导模式选择、基准利率确定以及期限匹配等方面，可选择项都很多，需要的是尽快确定具体的模式。

从中国公开市场及货币政策操作历史出发，虽然目前央行做法有选择欧洲央行模式的迹象，这可能和中国银行间市场结构较为分散的特征以及央行倾向利率政策和流动性政策分离有关，但从现有货币市场交易活跃程度而言，美联储或加拿大模式也不失为一个较优选择。

中国未来在构建SLF（常备借贷便利）和超额存款准备金利率为利率走廊上下限，以及货币市场短期回购利率为目标利率，并以公开市场操作进行流动性辅助调节、MLF（中期借贷便利）进行中期利率引导的模式较有可能是方向选择。

**国际模式比较**

利率走廊调控实践的国家不少，而从分类来说，根据不同的标准可以分为不同的模式，比如从走廊上下限与中间利率利差来看，可以分为对称性利率走廊和非对称性利率走廊，典型如欧洲央行，早期欧洲央行利率走廊的上下限与中间利率利差并不对称，上限是150bp，下限是100bp,之后才走向了对称。

另外，如果将美联储支付的准备金利息(0.25%)作为利率走廊下限，一级贴现窗口利率(0.75%)作为上限，联邦基金利率目标区间（0-0.25%）作为目标利率，美联储的利率走廊模式也是非对称的，且呈现下限和目标利率重合的状况，为地板系统式的利率走廊调控。

从中间利率为政策利率还是市场利率来看，也有不同。具体而言，欧洲央行的模式中，提供利率走廊上下限的贷款便利利率和存款便利利率，分别是欧元区各国央行向机构提供隔夜贷款和存款的利率，而中间利率是公开市场主要再融资利率，每周操作，期限为七天，同时也是每周各国央行实际提供流动性的招标利率，值得注意的是，中间利率和上下限利率的期限并不匹配。

而在加拿大模式中，提供利率走廊模式上下限的分别是央行向银行提供隔夜融资的Bank rate和银行在央行的存款利率，中间目标利率为机构间实际拆借的隔夜成交利率，最新的具体利率分别为0.75%，0.5%和0.25%。

可以看到，欧洲模式中，利率走廊上下限和中间利率都是央行和金融机构之间的操作利率，由主要再融资利率作为政策基准利率，再通过其具体调节去影响欧元区货币市场实际成交的拆借或回购等市场利率。

而北美加拿大和美联储模式中，中间利率直接就是货币市场成员实际成交的利率。

目前还不能妄断哪种模式更好，从实际效果来看，欧洲模式中，货币市场实际成交利率较好地锚定了中间的主要再融资操作利率；而在美联储模式中，2003年以来，一级贴现利率也较好地形成了联邦基金利率的上限。

欲浏览欧洲央行利率走廊模式，请点选：tmsnrt.rs/1NmLT3m

而从中间利率为政策利率还是市场实际成交的利率区别来看，不难看出，前者的利率政策和流动性政策是明显分离的，且存在政策基准利率向实际成交利率传导的问题，后者虽然在下限不为零的情况下，也可以通过调整上下限的位置，实现利率政策和流动性政策的分离，但在全球经济衰退和零下限问题面前，两个政策的相互作用更加复杂，不过它不存在政策利率传导的问题，提高了效率。

**中国模式选择**

中国央行虽然多次提高探索SLF发挥利率走廊上限，不过在具体操作中，并未明确下限利率（一般认为是超额准备金利率），以及中间利率是类似欧洲模式，先由上下限确定一个政策利率，再由政策利率传导到市场利率，还是类似北美模式，直接由实际成交市场利率作为目标利率。

另外，在欧洲模式中，利率走廊并不是由欧洲央行即ECB直接操作，而是NCB即各成员国央行具体实施，包括存贷款便利以及主要再融资操作；而北美模式中，均是各自货币当局直接操作。

这一点从中国央行在分支机构推广SLF试点，由各地分支行发放SLF贷款来看，和欧洲央行模式颇为类似。

另外，从央行工作论文探讨的路线图来看，央行的表述是：第一步：在一个隐性的政策利率周围建立一个事实上的利率走廊，但未必宣布这个隐性的政策利率。第二步：逐步收窄事实上的利率走廊。

可见也存在一个中间政策利率的可能，目前还被不少市场人士认为这个未来的基准较有可能就是公开市场逆回购利率。

不过这其中存在一个问题，如果要作为一个政策基准利率，保持一定连续性，就是必要的，比如欧洲央行的MRO就是常规每周操作的利率。

但如果中国将逆回购作为基准利率，则存在期限和操作方向都还未形成基准效应的状况，前者而言，逆回购的操作期限虽然以7天和14天期限的操作居多，但并没有单一固定下来。

另外，逆回购操作是投放流动性，而银行间流动性的状况不确定较高，流动性短缺的时候需要逆回购，流动性过于充裕的时候，则可能需要正回购，这就会导致可能存在两个方向的政策利率。

从央行近期的操作来看，逆回购利率保持多周的地量象征性操作，且目前银行间流动性在流动性紧平衡的情况下，也有利于逆回购操作保持一段较长时间，但从中长期而言，除非未来央行将逆回购操作形成类似欧洲央行主要再融资那样，操作日期和期限提前固定下来的模式，否则培育中间政策利率的效果可能会大打折扣。

事实上，从北美模式来看，直接锚定货币市场短期利率作为目标利率也不失为一种较优选择，不仅不存在利率传导失效的问题，而且结合欧洲央行模式来看，其也并没有北美模式中都是隔夜利率那样期限匹配，期限匹配的问题可以由市场自主决定在隔夜的基础添加期限利差形成。

整体而言，从中国目前的货币政策操作实践观察来看，以SLF和超额准备金利率作为利率走廊的上下限，鉴于交易量上的巨大占比，以货币市场短期质押式回购利率为中间目标利率，正逆回购等公开市场操作辅助进行流动性调节，以及MLF进行短期利率向中期利率传导，可能是一个较理想的选择。(完)