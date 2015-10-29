分析：中国双降后逆回购利率短期一调到位 美升息预期难成掣肘

作者 吕雯瑾

路透上海10月29日 - 中国央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。分析人士表示，随着利率市场化推进，公开市场作为官方利率基准之一的重要度提升；无论后续逆回购利率会否继续调降，对市场都将有较强的引导作用。

他们并认为，降息降准落地后，稳增长的发力效果、年内经济基本面实际改善情况将成市场关注焦点。此外，美联储首度明确将12月升息提上日程略超预期，增加了外部不确定因素，但对国内货币政策的制约不大。

“(双降后)感觉资金价格差不多调整到位了吧，现在公开市场利率和回购利率基本是一个位置，”上海一银行交易员提及。

央行公开市场周二和周四均进行了100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率在周二调降10bp至2.25%后周四则持稳；本周净回笼250亿元，为连三周净回笼。此外，今日还有500亿元中央国库现金定期存款到期。

申万宏源债券分析师陈康认为，央行公开市场利率的调整标准较为模糊，但近月均为降准降息后顺势调降逆回购利率，此次亦不例外。短期来看，双降后逆回购利率或已调降到位；不过中长期而言，银行间利率相对于存贷款基准利率偏高，从经验来说这一状态不会长期维持，不排除未来回购利率还有下降空间。

中国银行间市场周四主要回购利率小幅震荡，隔夜略降，七天品种则因跨月资金需求而略升；不过整体资金供给仍充裕，跨月因素扰动难成气候，稳中偏松格局料仍将持续。七天回购加权平均利率最新报价为2.29%，而一年期存款基准利率为1.5%，两者利差接近80bp。

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行上周五晚间以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。央行并称，利率调控将更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制，要构建和完善央行政策利率体系，以此引导和调控整个市场利率。

驻国际货币基金组织（IMF）中国执行董事、前央行金融研究所所长金中夏认为，今后中国存贷款利率可能更多地跟着银行间市场走，那里将成为央行调控市场利率的主场。央行将通过公开市场操作直接作用于回购利率，然后通过Shibor和国债收益率曲线间接传导到其他市场利率。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/sew85w

**美联储升息预期制约有限**

针对周三美联储意外将12月升息提上日程，分析人士称，这对国内货币政策的制约有限。考虑到中国经济暂未企稳，稳增长仍在发力，宽松的货币环境短期料不会有变；至于后续会否有进一步的政策动作，还需密切观察经济改善情况。

华南一券商分析师认为，对于汇率，央行考虑的权重还是小一些，加上目前国内通胀压力不大，美联储加息对央行货币政策的制约有限。此外，从美联储的措辞来看，虽然明确12月将讨论是否加息，但实际会否实施也不确定性较大。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国劳动力市场仍在复苏。

陈康亦表示，后期国内货币政策取向主要还是看经济走势；而美联储加息等外部因素虽是利空，但不是核心因素。

中国央行行长助理殷勇周四表示，中国的利率水平目前仍处在正常的区间，央行收缴的存款准备金率仍然处在历史上比较高的水平，所以利率还有较大的弹性和空间，实施货币政策的空间还比较大。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前九个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,758亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 250

（周四） 200

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净回笼 250 (完)