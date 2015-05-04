中国央行降息可期 可保持债券仓位待利好兑现--中信证券

A股市场国家队持股正向银行股集中 非金融板块续减持--瑞银
路透上海5月8日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新A股策略周报称，基于一季报的统计，A股市场上的“国家队”（政府资金）的持股正在逐步向银行股集中，而非金融板块或被继续减持；不过“国家队”短期大幅撤离A股市场的可能性较低。
路透上海5月4日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部最新债券市场月报称，经济形势不容乐观背景下，二季度将维持流动性充裕，降息政策可期，建议保持仓位等待宽松政策兑现。
对于仓位较轻的投资者，三年和五年金融债具有一定利差保护，可以择机加仓，结合高杠杆的票息策略将在二季度有不错的回报；对配置型机构而言，国开债的配置价值较低，建议考虑长期限的非国开金融债。
基本面，4月份中采PMI与上月持平，商品房销售与耗煤量出现一些积极变化，经济可能短期内出现环比企稳，但是经济形势仍不容乐观；通胀短期上行压力有限，5-7月份可能重新回落至1%附近。
**宽松政策有望再加码**
随着稳增长政策的密集出台，包括基建提速、地产新政以及大幅降准，经济可能短期内出现环比企稳，目前来看相对积极的信号有三方面。
1）4月份中采PMI指数与上月持平于50.1。
2）4月份30大中城市商品房成交面积同比增速再次回升至20%以上，百城住宅价格指数环比跌幅略有收窄，房地产投资增速下滑的压力有所减缓。
3）耗煤量的同比增速由上月-20.3%回升至-10.2%，4月份工业增加值同比增速进一步下行的可能性下降。但是，我们仍然认为当前经济形势不容乐观。
最重要的原因是去年二季度政策发力带动经济回暖，GDP环比增速高达8.2%，而今年一季度季调后GDP环比折年率仅为5.3%，意味着即使环比增速维持相对平稳，同比增速下滑的压力仍然非常大。
在央行连续下调逆回购利率以及超预期大幅下调准备金率的影响下，4月资金利率大幅下行。日前召开的政治局会议高度重视经济下行压力，宽松政策有望再加码。针对三农小微、地方债、一带一路等定向宽松政策推出的可能性较大。
**通胀短期平稳，关注下行风险 **
通胀方面，截止目前可获得的高频数据，预计4月份食品价格环比跌幅为1.0%；非食品价格方面，4月份中采PMI的购进价格指数有所回升，考虑到原油等大宗商品价格在4月份出现反弹。
我们预判4月份非食品价格涨幅为0.2%，4月份CPI同比将在1.5%附近。同时，PPI环比跌幅小幅收窄至-0%附近，同比增速徘徊于-4.3%附近。
前瞻地看，通胀短期上行压力有限，未来仍有下行风险。历史经验表明，货币增速和经济增长是最重要的影响变量。
其中，货币增速通常领先CPI增速6-12个月，去年下半年M2和社融增速在持续下滑，同时，经济增长也出现明显下滑，初步判断5-7月份CPI有进一步下行至1%附近的风险。(完)
(整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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