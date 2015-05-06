中国非金融上市企业盈利和偿债能力恶化 或将大幅降息--中金

路透北京5月6日 - 投资银行中金公司认为，中国上市非金融企业盈利能力和偿债能力显着恶化。货币当局可能且有必要在未来一两个月大幅降息，同时继续引导货币市场利率下降或稳定其维持在低位。从而为债券市场带来交易性机会。

截止4月30日，全部上市公司2014年年报以及2015年一季报披露完毕。中金公司固定收益研究员分析非金融上市公司财务数据认为，受经济增速下滑和货币流通速度下降的影响，上市非金融企业盈利能力显着恶化，财务成本高企。货币政策进一步引导社会融资成本下降迫在眉睫。

以下为报告摘要：

**非金融企业盈利能力显着恶化**

受经济增速下滑和货币流通速度下降的影响，上市非金融企业盈利能力显着恶化，财务成本高企。货币当局可能且有必要在未来一两个月进一步大幅降息，同时继续引导货币市场利率下降或稳定其维持在低位。

可比口径下非金融上市企业2014年与今年一季度业绩明显回落。其中，企业营业收入大幅下降，一季度同比负增长-4.7%；“单季EBIT/全部投入资本”为1.7%，年化仅为6.6%，降至历史次低。同时企业财务成本负担依然较重，单季“财务费用/EBIT”升到历史高点。

企业盈利能力的恶化与企业融资成本的高企导致两者的缺口收敛（企业加权贷款利率的下行速度慢于盈利下行速度），企业净利润下滑。

在融资成本不明显下降的情况下，企业融资去投资和生产的动力下降，企业资金脱实向虚流入股市博弈更高回报。预计为了引导企业融资成本下降及保增长，货币当局可能且有必要在未来一两个月进一步大幅降息，同时继续引导货币市场利率下降或稳定其维持在低位，以促进实体经济的经营活动。

**企业去库存去杠杆致经济下行压力大**

最近两个季度，企业存货的余额增速明显放缓，余额同比增速从14年三季度的14.9%跌至年末的10.2%再到一季度的7.9%。这显示经济仍在消化过去持续加杠杆带来的存货上升压力。库存投资对经济是负贡献。

在需求放缓、营业收入下降导致的企业盈利能力恶化，并使得产能普遍过剩、自由现金流缺口回升高位的情况下，企业杠杆运用有所放缓。在财务压力增加以及去杠杆的背景下，经济动能也将因此受损，经济仍面临较大下行压力。

**企业债务违约风险升高**

目前，企业现金流不容乐观，偿债能力指标恶化，企业债务违约风险升高。表现为：

1）自由现金流缺口较大，融资压力上升；

2）企业资金周转和变现能力变差；

3）企业债务资本比维持高位。

这意味着企业的财务风险在升高，对应着企业的债务违约风险上升。银行不良率的持续上升和债券市场风险事件的增加都源于经济放缓背景下企业债务风险的提高。

在没有看到企业盈利能力好转以及企业债务融资成本下降的情况下，企业的偿债能力不会明显改善。对于债券投资者而言，仍需要甄别信用债的行业和个券风险，避免踩雷。

**需引导企业资金回归实体经济**

数据显示，企业将更多的资金投向了股市等金融投资资产，导致资金脱实向虚，进一步分流实体经济资金。交易性金融资产快速增长。在IPO申购和股票二级市场收益都较高的情况下，企业合理的资金运用是投向权益市场。

中金认为，若要引导企业资金重新回流实体经济，货币政策需加大放松力度，也要对IPO申购规则进行合理调整，同时提示和防范股票二级市场风险，避免企业和居民持续加杠杆进入股市，积累较大的金融风险。

中金认为，在各种政策合理的作用下，未来一两个季度企业的财务成本会有显着下降，股市的机会成本下降后，企业也会将更多的资金重新投入实体投资和生产，推动实体经济企稳回升。

对于债券投资者而言，货币政策引导企业融资成本下降的过程仍会对债券市场带来交易性机会，短期货币市场利率维持低位后，中长期债券收益率会跟随下降。但企业违约风险上升可能也会冲击部分高收益债券。通过加大杠杆投资中短期高等级信用债是较为稳妥的投资策略，而延长债券久期和在高收益债精选个券也能带来超额回报。（完）

(发稿 王蕾；; 审校 赵红梅/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。