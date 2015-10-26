中国利率市场化助货币政策向价格型转型 将稳步推进--易纲

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月26日 - 中国央行副行长易纲周一表示，随着利率市场化向前推进，货币政策转型就有了基础条件，同时政策传导也就有了微观基础，中国货币政策调控也就能够比较顺利地转向价格型模式。
央行网站刊登其就放开存款利率上限与专家座谈会的新闻稿称，2012-2013年以来利率市场化的进程有所加快，直至目前基本取消利率管制。但利率市场化并非一放了之，利率仍然是需要调控的。
“要加强对利率的引导和有效调控，充分预见各种可能发生的风险，稳妥推进中国的利率市场化进程。”易纲说。
他指出，理顺要素价格是提升资源配置效率的核心，金融资金或资本的配置与资源配置的效率密切相关。同时，利率市场化是金融产品多样化发展的重要渠道，价格管制会导致产品单一化。
中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。（完）
(发稿 李铮；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。