中国利率市场化助货币政策向价格型转型 将稳步推进--易纲

路透北京10月26日 - 中国央行副行长易纲周一表示，随着利率市场化向前推进，货币政策转型就有了基础条件，同时政策传导也就有了微观基础，中国货币政策调控也就能够比较顺利地转向价格型模式。

央行网站刊登其就放开存款利率上限与专家座谈会的新闻稿称，2012-2013年以来利率市场化的进程有所加快，直至目前基本取消利率管制。但利率市场化并非一放了之，利率仍然是需要调控的。

“要加强对利率的引导和有效调控，充分预见各种可能发生的风险，稳妥推进中国的利率市场化进程。”易纲说。

他指出，理顺要素价格是提升资源配置效率的核心，金融资金或资本的配置与资源配置的效率密切相关。同时，利率市场化是金融产品多样化发展的重要渠道，价格管制会导致产品单一化。

中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。（完）