路透调查：中国继续降准预期仍在 债市分歧加大但整体仍乐观

路透上海11月2日（作者 徐永） - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第11期的参与机构预期，央行11月维持基准利率和准备金率不变，但明年1月前仍有降准空间。中国经济仍有放缓压力，积极财政和宽松货币政策持续，不过四季度股市和资本流动不确定性仍高，债券市场年内走势分歧有所加大，但整体而言继续维持乐观。

外围方面，美联储12月升息和欧洲央行扩大刺激的概率都在上升，维持目前刺激政策规模的日本央行也面临扩大压力；10月末中国离岸与在岸汇率再次联涨稳定预期，但11月人民币最终能否纳入SDR，将可能进一步加剧金融市场波动。当前中国仍面临资本流出压力，货币政策还需保持预调微调。

调查结果显示，99%的参与机构认为，央行11月会维持一年期存款基准利率在1.5%；但未来三个月至明年1月，预期基准利率会继续下降的比例为35%，与上期持平。

另外，75%的机构预期11月大型存款类机构法定存款准备金率会保持在17.5%，但未来三个月，预期该准备金率会下调的比例也达到75%，显示11月的降准预期虽然减弱，但继续降准的空间仍在。

展望结果并显示，今年11月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.7864%、2.2700%和3.0546%，分别较10月全月实际均值下降6个基点(bp)、9个bp和8个bp，资金面的预期仍然较为乐观。

参与机构对中债登国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年11月末预测均值较10月底实际值变化在-11到9BP之间。10月底信用债收益率跌幅过快，令本期信用债调查预期收益率多高于月底实际值，利率债虽然分歧加大，但整体而言看好，收益率预期全面下跌，国债收益率的下行幅度多大于金融债。

结果显示，参与机构对11月末10年期国债的收益率预期为2.98%，较10月末实际值下降8个BP。

2015年第11期展望调查共有72家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)