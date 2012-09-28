中国投资机构遭CFTC民事罚单 因棉花大涨期间超限持仓

* 美国监管当局惩治过度投机,中国投资机构中枪

* 期棉价格大涨34%时,顺生投资创始人葛卫东超限持仓

* 葛卫东的持仓金额在对冲基金总仓位中占到八分之一

* 期棉价格触顶前一度减持,大跌後再次超仓

路透纽约9月27日电---美国针对指标期棉市场过度投机行为开出的一张里程碑式罚单,为洞悉去年冬季棉花价格的猛烈涨势开启了一个惊人的新维度:这波行情中最大的多头是持仓高达5.1亿美元的一家中国交易商.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二称,上海顺生投资公司及其创始人葛卫东同意返还100万美元不当利得,并支付50万美元民事罚款,因违反豆油与棉花期货持仓限制.顺生投资知名度不高,而葛卫东曾是中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)的交易员.

据1995年以来的相关执法资料显示,这是CFTC史上最大一宗与持仓限制相关的"追缴"协议,也是民事罚款最高的案例之一.而中国企业则是首次成为处罚对象.

此次行动表明,在连续几年粮食与能源价格飙高引发政治关注後,CFTC正以前所未有的力度整治过度投机.针对大宗商品市场的更严格准则下月即将生效,它们是2008年金融危机过後,多德-弗兰克金融改革将掀起的第一波大的浪潮.

"我们将强力推行三周内就将生效的新规,对此若有任何怀疑,我想这些处理结果就是最好的说明,"CFTC委员Bart Chilton在一份邮件声明中说.

但这次事件更引人关注的一点是,它为棉花期货震荡走势历史中波动最剧的一段时期提供了一些解释--也就是,洲际交易所(ICE.N)期棉价格在两个月内上涨超过三分之一,到3月初时达到每磅2.27美元的美国内战以来高点,这距离CFTC要求顺生投资减仓只过了几周的时间.

"这下大家'恍然大悟'了,"一位30年经验的棉花市场老将称."我们知道必有内情,原来是这麽一回事.这是巨大的仓位,尤其是对一个之後被迫退出市场的人来说."

据CFTC表示,葛卫东拥有13年的大宗商品、汇市和股票交易经验.周二时无法联系到葛卫东就此事发表评论.被CFTC点名的葛卫东旗下基金--上海混沌投资则拒绝置评.

上海混沌投资在官网上描述自身是个把握"顺势"原则的基金,但未提供所管理资产的细节.该公司称,自从葛卫东在2005年创立该基金以来,平均回报率约在120%,而行业人士则估计,混沌投资管理的资产达数以十亿元人民币计.(http ://www.chaoschina.com/)

**5.10亿美元的押注**

CFTC称,透过旗下顺生投资公司和混沌投资(香港),葛卫东在整个市场的部位达到5,389口,较联邦头寸上限高出约8%.以当日近月期约价格计算,其截至2011年2月10日的名目价值超过5.10亿美元.

CFTC称,它在单月棉花期约的仓位高达4,099口,较上限高出逾17%.葛卫东在2011年1月6日到2月11日间,每一天的仓位都超过上限.

根据路透的估算,葛卫东的单月持仓相当於当时即期合约未平仓合约的近5%,或相当於平均日交易量的三分之一.不清楚其持仓是否集中在即期合约,或者他是否曾经有实际交割.

另一份CFTC数据显示,葛卫东及其公司持仓量最高时曾达到棉花期货期权市场基金投资总量的八分之一还多,总量为40,000口多一点.

作为全球最大的棉花消费国,中国长期在棉花市场扮演要角,不过在期货市场,中国交易商始终是安静增长的一群,通常做为一个整体被人们提起,但很少见某家交易商被单独提起.

"人们很难理解中国有成百上千默默无闻的千万富翁."大宗商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Ron Lawson说道.他从1986年就开始做棉花交易,并向中国投资者提供美国农产品市场方面的咨询.

**然後价格下跌了**

葛卫东在棉花交易的收益尚不清楚.CFTC称,在市场监督部门致电该公司一名经理,告知他违规之後,葛卫东的棉花交易仓位在2月14日降到了限制范围以内.

数据显示,这些仓位大部分已经在前一个周五平仓.2月11日,市场上的未平仓合约总量减少逾21,000口,降幅接近10%,为1980年以来最大的降幅之一.

棉花涨势在3月7日触顶後旋即大跌,四个月里就跌掉一半.几个月前实货难求的商户现在又库存过剩,因消费者在进口交易上违约.

CFTC称,到了7月18日,棉花价格每磅仅1美元,葛卫东的持仓再次超出上限.数据显示,此时他的单月仓位占交投最热络之第二近月合约的4%左右,估计名目价值约1.75亿美元.

交易商称,葛卫东的操作可能加重当时已很剧烈的价格波动.

"这显然扩大了上档和下档的空间,"大宗商品交易商Dennis Gartman称."买了,也要想办法卖出去."

交易商猜测,由於价格每天以极快的速度飙涨,葛卫东可能不知不觉就累积了过多的仓位.

"价格涨得这麽快,你马上就有曝险,持仓也迅速增加,"一交易员称.

葛卫东的罚金是CFTC开过最大的一笔,不过该机构周四也对两家主要银行因类似违规开罚.(完)

--编译 隋芬/王冠中/程琳;审校 沈以文

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