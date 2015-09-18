中国保险业前八个月利润预计达2,391亿元 超去年全年--保监会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月18日 - 中国保监会副主席陈文辉透露，今年前八个月，中国保险业实现保费收入1.7万亿元人民币，同比增长19.8%，行业预计利润总额2,391亿元，同比增长117.6%，超过2014年全年。
金融时报周五报导，前八个月保险资金运用实现收益5,568亿元，同比增长105.3%，投资收益超过去年全年227亿元。
截止今年8月末，保险业总资产11.3万亿元，较年初增长11%，全行业净资产1.44万亿元，较年初增长8.61%，保险业业务结构也明显改善。
陈文辉并表示，总体来看，保险行业仍面临承保风险敞口持续增大，投资领域区域不断延伸，资金运用风险管理能力面临挑战等问题。（完）
(发稿 沈燕; 审校 资金)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。