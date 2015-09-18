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中国财经 | 2015年 9月 18日 星期五 08:32 BJT

中国保险业前八个月利润预计达2,391亿元 超去年全年--保监会

路透北京9月18日 - 中国保监会副主席陈文辉透露，今年前八个月，中国保险业实现保费收入1.7万亿元人民币，同比增长19.8%，行业预计利润总额2,391亿元，同比增长117.6%，超过2014年全年。

金融时报周五报导，前八个月保险资金运用实现收益5,568亿元，同比增长105.3%，投资收益超过去年全年227亿元。

截止今年8月末，保险业总资产11.3万亿元，较年初增长11%，全行业净资产1.44万亿元，较年初增长8.61%，保险业业务结构也明显改善。

陈文辉并表示，总体来看，保险行业仍面临承保风险敞口持续增大，投资领域区域不断延伸，资金运用风险管理能力面临挑战等问题。（完）

(发稿 沈燕; 审校 资金)

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