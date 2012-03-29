（更正）中国保险业“股债双杀”压力将减缓 因应监管红线忙筹资

(更正:文末表格中所指年份应为"2011"年)

* 今年保险业将走出业绩底部

* 固定收益产品仍是投资重点,不加码权益类

* 筹资补充资本需求大

作者 林琦

路透上海3月29日电---作为中国资本市场的生力军,去年国内"股债双杀"局面令保险业很受伤.不过随着宏观政策渐趋宽松,上市保险企业今年有望迎来投资收益率和保费收入增速的双双回升,或令其业绩逐渐步出底部.

具体投资策略上,国内保险业者今年仍将注重投向固定收益类产品,不会加码权益类投资.而去年受投资浮亏牵累的一些保险公司,今年亦将积极筹资补充资本以符合监管要求,其中债券融资将是主渠道.

"伴随通胀回落,债券市场有望进入上升通道,债券浮亏有望消除;去年保险公司大量高利率的定期存款有望在今年体现效益,直接对资产收益率做出贡献."华泰联合分析师李聪在其报告中指出.

按市值计全球最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)副总裁刘家德稍早在业绩会上亦乐观预计,2011年四季度盈利下降已见底.今年在保持业务规模基本稳定前提下,将进一步加大结构调整力度,"我想2012年预期(盈利)水平应该会好过2011年."

中金公司分析师唐圣波在研报中也指出,寿险行业即将迎来底部反转,预计估值在今年将会得到进一步提升.目前国内保险公司A股和H股离今年目标价有约三成的上涨空间,其中中国人寿的上涨空间更是超过四成.

他认为,寿险业的底部反转亦分为两阶段:今年来股市和债市回暖将使得保险公司资产负债表逐渐恢复,提升偿付能力和产品竞争力;第二阶段是业务成功转型及银行理财产品收益率下降後令保费的成长性回归.

受大额投资减值准备拖累,中国人寿和中国太保(601601.SS)(2601.HK)去年净利出现负增长,中国人寿净利更是下滑45.5%.但春暖花开,今年来国内股市有所反弹,保险公司帐面浮亏普遍削减.例如中国太保去年底净浮亏达109亿元,国泰君安分析师预估一季末可下降至65亿元.

广发证券分析师曹恒乾也指出,2011年经过平滑後的保险公司权益类投资收益率接近零,假设今年权益类投资收益率能达到5%,总投资收益率有望提升50个BP(基点),从而使业绩提升10-15%.

中国股市沪综指.SSEC去年跌逾21%,投资者损失惨重.今年来则略有起色,截止周四早盘收市,该指数累计小涨3.3%.

**权益类投资仍谨慎**

不过,作为国内股市的重要机构投资者,保险公司今年的投资风格仍偏谨慎,异口同声地坚持重点投资固定收益类产品.

中国太保资产管理公司总经理于业明指出,今年中国经济处於减速状态,通胀压力虽有减轻但仍居高位,海外环境亦不稳定,因此今年"权益类投资,仍会像去年一样,总体处於防御状态."

他并称,今年的新增投资资金将主要寻求定息资产类的投资机会,加大配置.

刘家德则坦承,当前中国股市沪深两市的估值水平已经到了比较低的水平,投资价值也会显现.但中国人寿今年将适度控制权益类投资,尤其是股票投资.

上海一位券商分析师指出,保险公司的资产特征决定了其投资风格会偏保守,不过"去年股市上亏大了,大家心里都没谱,还是倾向於债券存款这类比较稳定的投资."

根据各上市保险公司年报,四大寿险公司的权益类投资占比基本保持在10%左右,而法定上限为25%.而以协议存款和长期债券等为主的固定收益类投资占比则高达八成以上.

**筹资计划接踵而出**

而投资浮亏亦令一些保险公司的偿付能力充足率接近监管红线,融资计划亦随之接踵而出.

如中国人寿就计划今年在国内发行380亿元次级债;中国平安(601318.SS)(2318.HK)亦在积极推进260亿元A股可转债的发行,希望在第三季完成;就连刚通过"A+H"首次公开发行(IPO)筹资120亿元的新华保险(601336.SS)(1336.HK)亦计划今年发行次级债和债务融资工具筹资150亿元.

中国人寿预计,发行380亿元次级债後,其偿付能力充足率可提升至少50个百分点达200%以上.

"完成发行可转债後,预计按照正常业务发展速度,未来2-3年之内集团的资本金会得到可靠的保障."中国平安总经理任汇川亦如是表示.

相对而言,偿付能力充足率保持同行业较高水平的中国太保则显得较为淡定.其董事长高国富曾明确表示,目前资本足以支持今年业务发展,近期不会考虑筹资计划.

保险公司应当具有与其风险和业务规模相适应的资本,其监管指标是偿付能力充足率.按中国保监会规定,偿付能力充足率低於150%的保险公司,保监会将会列入关注类和不足类公司.

目前国内保险公司的资本补充渠道包括股东注资、上市及再融资、盈余积累及发行次级债,而国内银行业拥有更多资本补充渠道,例如混合资本债,可转债等.业内一直在呼吁拓宽保险公司的融资渠道.

中国保监会副主席陈文辉今年初曾表示,将开拓保险公司新的融资渠道,放开险资发行次级债、可转债、混和资本债等资本补充工具,并探索境外市场债权融资.

有分析师指出,保监会鼓励创新意图相当明显.中国平安正在游说监管层同意其拟发行的可转债在未转股前,能类比次级债计入附属资本,而中国人寿最近提出拟在境外发行80亿元次级债,亦是一个创新型的尝试.

以下为四家上市险企2011年业绩及主要经营指标对比:

中国人寿 中国平安 中国太保 新华保险

净利(亿元) 183.31 194.75 83.13 27.99

增减幅(%) -45.5 +12.5 -2.9 +24

偿付能力充足率(%) 170.12 166.7 284 155.95

总投资收益率(%) 3.51 4.0 3.7 3.8

净投资收益率(%) 4.28 4.5 4.7 4.1

投资资产规模(亿元) 14,949 8,673 5,225 3,740

投资资产减值损失(亿元) 129.39 26.06 28.50 9.04

注:以上数据均摘自各家公司2011年报.中国平安後三项指标均指保险资金,不含银行业务.(完)

(北京中文部康熙泽对此文亦有贡献)

--审校 张喜良

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