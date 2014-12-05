安邦保险集团获准增资319亿元 注册资本远超国内大险企

路透上海12月5日 - 近年来在国内外斥巨资大举并购的中资保险企业--安邦保险集团，近日获中国保监会批复，注册资本由300亿元人民币增至619亿元，远超过国内业务能力排名居前的大保险公司，例如中国人保集团(1339.HK)、中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)等。

另外，金融街控股(000402.SZ)周四稍晚公告称，安邦保险旗下和谐健康保险和安邦人寿保险对金融街的持股已增至15%。而8月21日时，这两家公司的合计持股比例为9.99%。

不过保监会未透露安邦保险的股东明细及此次增资细节。

据公开信息，中国人保集团注册资本为424亿元，中国人寿(2628.HK)为282.65亿元，中国平安(2318.HK)为79.2亿元，中国太保(601601.SS)为90.6亿元。而未上市的中国再保险集团股本为364.08亿元。

安邦保险集团近年来在A股市场大举投资。除金融街外，安邦保险方面还持有金地集团(600383.SS)4.98%股份、招商银行(600036.SS)(3968.HK)8.79%股份和民生银行(600016.SS)(1988.HK)5%股份等。此外，安邦保险近期还以19.5亿美元自希尔顿酒店集团(HLT.N)购得纽约华尔道夫酒店。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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