保险投资基金400亿花落招商局轮船 为首单央企股权计划--报载

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月31日 - 上海证券报周四报道，中国保险投资基金筹备组作为受托人，发起设立“中保投-招商局轮船股份股权投资计划”，投资计划设立规模为400亿元人民币。这标志着中保投已经正式运作，首单央企股权投资计划浮现。
报道指出，该基金以股权方式向目标公司投资，实缴出资后，受托人代表该投资计划享有目标公司的特定分配的股权及收益；根据投资计划法律文件约定，受托人持有的特定分配的股权可能转化为一般分配的股权。投资人特定股息率为6%，缴款时间截止到2015年12月底。
报道并称，从未来发展看，中保投在寻找项目方面将提速。按照预期，基金总规模预计为3,000亿元。首期1,000亿元，存续期限5—10年，投资期后可发起设立后续基金。基金主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目，城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施、国际产能合作和“走出去”重大项目等。
此外，首单基金采取的是直接投资基金的投资方式。报道援引业界人士分析，相比母基金的投资方式，直接投资基金更容易操作，不需要时间沉淀。
根据国务院原则同意的《中国保险投资基金设立方案》，基金是主要由保险机构依法设立。可以作为直接投资基金，满足国家经济战略、混合所有制改革等产生的市场需求；还可以作为母基金，对接国内外各类投资基金，特别是有政府参与、投资领域类似的其他投资基金。（完）
(发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。