保险投资基金400亿花落招商局轮船 为首单央企股权计划--报载

路透上海12月31日 - 上海证券报周四报道，中国保险投资基金筹备组作为受托人，发起设立“中保投-招商局轮船股份股权投资计划”，投资计划设立规模为400亿元人民币。这标志着中保投已经正式运作，首单央企股权投资计划浮现。

报道指出，该基金以股权方式向目标公司投资，实缴出资后，受托人代表该投资计划享有目标公司的特定分配的股权及收益；根据投资计划法律文件约定，受托人持有的特定分配的股权可能转化为一般分配的股权。投资人特定股息率为6%，缴款时间截止到2015年12月底。

报道并称，从未来发展看，中保投在寻找项目方面将提速。按照预期，基金总规模预计为3,000亿元。首期1,000亿元，存续期限5—10年，投资期后可发起设立后续基金。基金主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目，城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施、国际产能合作和“走出去”重大项目等。

此外，首单基金采取的是直接投资基金的投资方式。报道援引业界人士分析，相比母基金的投资方式，直接投资基金更容易操作，不需要时间沉淀。

根据国务院原则同意的《中国保险投资基金设立方案》，基金是主要由保险机构依法设立。可以作为直接投资基金，满足国家经济战略、混合所有制改革等产生的市场需求；还可以作为母基金，对接国内外各类投资基金，特别是有政府参与、投资领域类似的其他投资基金。（完）