保监会对险资投资基础设施立规 只允许间接投资--报载

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透上海1月8日 - 据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。
这份名为《保险资金间接投资基础设施项目管理暂行办法》的征求意见稿近日已下发，并要求于1月中旬进行反馈。报导称，“放开前端，管住后端”是险资资金运用的基本思路。面对保险资金间接投资基础设施数量的快速崛起，定规矩成为必然。
按照要求，投资计划不得投资有以下情形之一的基础设施项目：国家明令禁止或者限制投资的；国家规定应取得但尚未取得合法有效许可的；主体不确定或者权属不明确等存在法律风险的；融资主体不具备融资的法定资质的；保监会规定的其他情形。
为防范风险，保监会明确，作为委托人的险资，不得有以下行为：直接投资基础设施项目；投资未依法注册的投资计划；利用投资计划违法转移保险资金；妨碍相关当事人履行投资计划约定的职责；投资计划约定或者法律、行政法规以及中国保监会规定的其他禁止行为。
此外，保监会还要求，作为受托人的保险资产管理公司、信托投资公司、产业投资基金管理公司等专业管理机构，应当建立相应的净资本管理机制和风险准备金机制，确保满足抵御业务不可预期损失的需求。
风险准备金要从投资计划管理费收入中计提，计提比例不得低于10%，主要用于赔偿受托人因违法违规、违反受托合作、未尽职等给投资计划财产或者受益人造成的损失。不足的，受托人应当使用其固有财产进行赔偿。
中国经济步入发展“新常态”，保险资金投资间接基础设施数量的增加，使得保监会不得不小心翼翼地守卫着这块领域，免接“最后一棒”。
数据显示，2014年险资约1.9万亿元人民币的其他类投资中，基础设施债权计划、股权投资和信托投资，三项共计1.66万亿元，占比87%，如再加上1,150亿的不动产(包括自用性)，前四类占比则达93%。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京5月2日 - 中国国家发改委周二称，2017年3月6日，发改委征集中国2013年以来促进“一带一路”沿线国家经济发展、社会进步、民生改善的基础设施和公共事业PPP项目。截至目前，共收到来自央企和地方申报的项目44个，申报工作已经结束。
自从北京2014年启动香港与上海股市交易互联互通以来，香港和内地之间的“债券通”计划就传闻不断，但相关当局一直没有提供什么细节和时间表。(完)