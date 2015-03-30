中国太保料产险今年扭转承保亏损 与互联网巨头洽商合作（更新版）

(新增公司高层评论)

路透上海3月30日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)高层周一透露，去年公司产险业务综合成本率上升较快，近六年来首次出现承保亏损，但公司有信心今年将重返盈利。

中国太保(2601.HK)董事长高国富在业绩会上还透露，未来太保将坚持承保和投资双轮驱动战略，并积极在互联网领域布局。目前中国太保正加紧与国内几家知名互联网巨头公司推动业务合作，希望互联网业务能在未来占据更大比重。

据年报，去年该公司实现营业收入2,197.78亿元人民币，同比增长13.8%，其中保险业务收入1,918.05亿元，同比增8.4%；实现净利110.49亿元，同比增19.3%；每股收益1.22元。公司分配预案为每股派发0.5元现金红利。

“2014年，我们感到遗憾和抱歉的是产险业务，增速放缓，且近六年首次出现承保亏损。”高国富在年报中指出，产险的承保亏损，一方面是由于准备金评估变化因素影响，另一方面反映了产险在发展策略、风险选择、理赔管控等经营管理方面存在诸多问题。

太保财险董事长兼总经理顾越在业绩会表示，去年因准备金计提政策的变化，产险业务新增27亿元计提，在产险综合成本率去年同比提高4.3个百分点中，准备金因素占到3.6个百分点。

2014年太保产险业务综合成本率达103.8%，同比上升4.3个百分点。

“我们有信心在2015年产险重回盈利区间，实现承保盈利。”顾越指出，未来公司将直面严峻挑战，采取有力措施，多管齐下加大综合成本率管控力度。

**去年总投资收益率达6.1%**

中国太保在投资业务中取得丰收，去年总投资收益率达6.1%，同比提升1.1个百分点，在四家上市寿险公司中排名前茅，这还是在去年中国太保权益类资产占比略有下降的基础上完成的。

太平洋资产管理公司总经理于业明表示，去年投资收益率较高，肯定与国内资本市场火爆相关，对总收益率贡献最大的是权益类资产，太保权益资产组合去年收益率超过了沪深300.CSI300同期表现。

对于各大类资产未来表现，他简单点评称，中期看好权益类资产；虽然固定收益类资产的绝对收益在下降，但作为追求长期稳定回报的保险公司，固收产品仍有配置上价值，今年将重点关注信用债，因刚性兑付打破已进入准备期，信用债收益率差距将拉开。

截至去年末，中国太保管理资产达到9,105.42亿元，较上年末增长21.6%，其中第三方管理资产规模增长较快，达1,486.56亿元，较上年末增长80.7%；太保本身的投资资产规模达到7,618.86亿元，同比增14.3%。净投资收益率达到5.3%，同比提升0.3个百分点。

去年末，中国太保的固定收益类资产占比为86.7%，同比提升1.9个百分点；权益类资产占比达10.6%，同比下降0.7个百分点。

年报还指出，寿险业务坚持聚焦营销渠道、聚焦期缴业务的发展策略，新业务价值快速增长，新业务价值率持续提升。以营销渠道为主的个人业务实现保险业务收入716.93亿元，同比增18.7%，而期缴保费收入在寿险保费收入中占比达85.1%，去年一年新业务价值率24.5%，同比提升3.8个百分点。

中国太保A股周一午后报33.10元，涨3.15%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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