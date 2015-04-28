一季度中国保险业原保费收入同比增20.4% 投资收益大幅增加

路透北京4月28日 - 中国保险业监督管理委员会周二公布，今年一季度，保险业实现原保险保费收入同比增长20.4%；保险公司因资本市场向好及时调整资金配置策略， 险资权益类投资比重有所上升，投资收益大幅增加。

保监会办公厅新闻处处长张忠宁在新闻发布会上表示，一季度保险业经营效益较大提升主要因政策环境带来传统寿险产品和健康险有比较好的发展势头；同时，资本市场好，投资非常活跃，资金运用收益大幅增加。

“资本市场好，退保有增加，但退保对我们现金流和行业发展没什么明显影响，这是自身的一种消费判断。”张忠宁称。

保监会发布的数据显示，按照收入结构看，一季度财产险业务实现原保险保费收入同比增长12.7%；寿险业务实现原保险保费收入同比增长22.3%；普通寿险和健康险业务分别实现原保险保费收入同比分别增长48.1%和32.6%。

在险资运用方面，截至一季度末，险资运用余额为98,940.2亿元，较年初增长6%；资金运用收益2,135.3亿元，同比增加1,251.9亿元，增长141.7%，平均收益率2.23%。

其中，固定收益类投资中，银行存款和债券合计61,853.8亿元，占资金运用余额的比例为62.5%，较年初下降2.8个百分点；权益类投资中，股票和证券投资基金合计13,055.8亿元，占比13.2%，较年初上升2.1个百分点，同比上升2.9个百分点。

在费率市场化方面，保监会表示，车险费率市场化改革同时，以电话销售、网络销售为主的创新销售方式，拉低了车险平均费率水平，投保人从中受益；一季度车险业务平均费率水平为0.59%，较年初下降0.05个百分点。

保监会产险部主任刘峰今年2月曾表示，将启动商业车险费率市场化改革，实施差别化费率，并将于5月在多地启动改革试点。（完）

(发稿 李铮/王蕾；审校 李贺/黄凯)

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