中国保监会：险资入市比例在15%以下 将推进保险资管产品注册制改革

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月25日 - 中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。
陈文辉在2015清华五道口全球金融论坛上表示，2014年险资投资收益率是五年来最高，利润同比增长106%。未来将深化保险资金运用市场化改革，进一步放开投资领域和范围，支持保险资金通过各种直接投资工具，直接对接实体经济融资需求。
“很多投资可能按照常规来说不适合保险投资的，今后我们要通过一些创新把它转换成适合保险投资的。”他称，“过去VC/PE传统意义上是不适合险资投资的，通过一些转换，比如投到母基金的方式，使得波动得以熨平，最后也可以进行这些投资。”
他还表示，在支持保险资金运用创新方面，将逐步降低机构设立门槛，建立适当激励机制。
在风险管理方面，将按照“放开前端、管住后端”的总体思路，建立健全现代化多层次的资金运用监管体系。全面加强事中事后监管工作，尤其是结合“偿二代”发布实施，进一步强化偿付能力硬约束，利用资本约束来引导保险资产配置。（完）
(发稿 王蕾；审校 李文科/曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。