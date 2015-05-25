中国保监会：险资入市比例在15%以下 将推进保险资管产品注册制改革

路透北京5月25日 - 中国保监会副主席陈文辉周六表示，到2014年底，保险行业投资股市的可运用资金比例不到10%，目前为止保持在15%以下。未来将深化保险资管产品注册制改革，研究设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构。

陈文辉在2015清华五道口全球金融论坛上表示，2014年险资投资收益率是五年来最高，利润同比增长106%。未来将深化保险资金运用市场化改革，进一步放开投资领域和范围，支持保险资金通过各种直接投资工具，直接对接实体经济融资需求。

“很多投资可能按照常规来说不适合保险投资的，今后我们要通过一些创新把它转换成适合保险投资的。”他称，“过去VC/PE传统意义上是不适合险资投资的，通过一些转换，比如投到母基金的方式，使得波动得以熨平，最后也可以进行这些投资。”

他还表示，在支持保险资金运用创新方面，将逐步降低机构设立门槛，建立适当激励机制。

在风险管理方面，将按照“放开前端、管住后端”的总体思路，建立健全现代化多层次的资金运用监管体系。全面加强事中事后监管工作，尤其是结合“偿二代”发布实施，进一步强化偿付能力硬约束，利用资本约束来引导保险资产配置。（完）

(发稿 王蕾；审校 李文科/曾祥进)

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