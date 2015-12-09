中国保监会修订“高现价”产品规则 一年期产品规模限制收紧--报载

路透上海12月9日 - 中国保监会日前下发通知称，修订高现金价值产品监管规则，决定自2016年1月1日起，保险公司高现金价值产品年度保费收入应控制在投入资本的2倍以内；其中预期产品60%以上的保单存续时间在1年及1年以下的该产品的年度保费收入应控制在投入资本的1倍以内。

中国证券报周三援引此份名为《关于进一步规范高现金价值产品有关事项的通知（征求意见稿）》并规定，对2013年度高现金价值产品保费收入已然超过当年投入资本2倍的公司，设定了至2018年年底的过渡期。

过渡期内，保险公司的高现金价值产品年度保费收入应当控制在基准额以内，其中预期产品60%以上的保单存续时间在1年及1年以下的高现金价值产品的年度保费收入应当控制在公司基准额的0.5倍以内。

通知还提出，保险公司销售高现金价值产品的，应保持综合偿付能力充足率不低于100%且核心偿付能力充足率不低于50%，否则应立即停止销售相关产品。

2014年2月，保监会发布《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》，不仅明确销售高现金价值产品的保险公司的偿付能力充足率应不低于150%，并强调保险公司应合理控制高现金价值产品的保费规模，年度保费收入应与保险公司的资本实力相匹配。（完）