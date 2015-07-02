中国保监会：保险业鼓励员工持股 放宽创新型机构员工持股比例（更新版 ）

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路透北京7月2日 - 为有效推进保险业混合所有制改革，完善保险机构薪酬激励制度，中国保监会周四发文鼓励保险机构开展员工持股计划，尤其是放宽了保险资产管理公司、互联网保险等创新型机构开展员工持股计划的资质条件和持股比例。

保监会发布通知称，连续经营3年以上，最近1年公司盈利的保险机构可开展员工持股计划。持股员工可成立公司制企业、合伙企业或通过资产管理计划等方式持有公司股权。

“通过不同方式让保险公司可在经营方式和税负等方面有更多选择和更灵活的变通。”中国保监会发展改革部副主任何肖锋在当天的新闻发布会上表示：“比如公司制不能超过200人，税负也相对其他方式高一些，但管理上更优，有一系列制度安排可以规避更多风险。”

何肖锋表示，目前很多保险公司已经在咨询和部署员工持股计划，正在走相关流程。但可能在半年以后才能看到到底有多少家机构实施了多少种形态的员工持股计划。

保监会明确，员工持股计划的参加对象原则上应为本机构正式在岗工作满2年以上的员工，主要包括公司管理层、业务骨干和专业技术人才。

通知称，员工持股计划的全部有效股份不得超过公司股本的10%，且不得成为公司最大股权持有者。单个员工所获股份或出资累积不得超过公司股本或注册资本总额的1%。

同时放宽对保险资产管理公司、专业互联网保险公司等创新型机构员工全部持股比例至公司总股本或者注册资本总额的25%，单个员工所获股份或出资累计不超过公司总股本或注册资本总额的5%。

通知并称，为了有效监管，对涉及公司股本或注册资本总额5%以上的员工持股，应报监管部门批准后实施。5%以下的员工持股计划应在监管部门备案。

**不鼓励公司担保，杜绝代持**

通知称，员工持股计划所需资金可来源于员工薪酬及其他合法收入。保险机构不得为员工持股计划提供借款、担保等各类财务支持，不得为开展员工持股计划额外增加员工薪酬。

同时规定，保险机构每期员工持股计划的持股期限不得低于3年，在员工持股计划实施期间保险机构实现上市的，自上市之日起员工所持股权锁定期不少于3年。锁定期满后，每年度减持比例原则上不得超过持股总量的25%。

“保险公司的股权第一不允许自然人投资，第二不让代持。”何肖峰表示，“且对于非上市保险公司而言，主要股东应在锁定期满后6个月内进行回购，且员工所持股权应当进行整体处置。我们不允许向社会不特定第三方转让。”

他进一步解释称，即锁定期满后，可以转让给公司内部或外部的特定人群，而不允许以分散、拆零等类似于公开发行的方式打包卖给某个不特定的人群。

通知并要求，保险集团控股公司员工持股计划参加对象可以包括本集团成员公司员工，但同一集团内部成员公司员工不得参加另一成员公司员工持股计划。

“办法规定员工只能持有本公司的股权。不能在集团项下持有若干个子公司的股权。”何肖峰表示。

在收益与权益处置方面，通知还要求保险机构及其股东不得在持股计划中向员工承诺持股的年度分红回报。

何肖峰表示，按照分业监管的原则，上市的保险公司实施员工持股计划的，将报送证监会和银监会两部门走相关程序。中国平安(601318.SS) (2318.HK) 等已经推出员工持股计划的公司，将继续实施，不受影响。

保险机构员工持股计划是指保险机构根据员工意愿，经公司自主决定，通过合法方式使员工获得本公司股权并长期持有，股权收益按约定分配给员工的制度安排。（完）

(发稿 王蕾; 审校 曾祥进)

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