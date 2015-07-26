中国保监会明确互联网保险的保费将不能由第三方转支付--报载

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月26日 - 中国国内媒体--每日经济新闻周六报导称，保监会近日出台互联网保险监管暂行办法，明确保费将直接支付到保险机构，而不能由第三方转支付。
为了防止第三方平台挪用保费的风险，暂行办法规定，投保人支付的保险费应直接转移支付给保险机构的保费收入专用账户，第三方网络平台不得代收保险费并进行转支付。
同时，保险公司向保险专业中介机构及第三方网络平台支付中介或信息技术等费用时，应当由总公司统一结算、统一授权转账支付，而且不得直接或间接给予其它未约定的利益。
暂行办法所指互联网保险业务，是指保险机构依托互联网和移动通讯等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。
办法将保险机构定义为保险公司和保险专业中介机构；将网络平台定义为保险机构自营网络平台和第三方网络平台。
报导称，该暂行办法将于10月1日起开始施行，施行期限为三年。保监会方面表示，对于保险机构已开展的互联网保险业务与新规不符的要进行整改，否则将立刻停止相关业务开展。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。